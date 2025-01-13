兒少事故新聞交通居冠 靖娟基金會4建議盼降風險

靖娟基金會今指出，根據113年兒童事故新聞分析報告發現，兒少事故新聞排名最高為交通事故，造成115名兒少死傷，其中車輛肇因占7成，主因為駕駛人未停讓行人。靖娟基金會建議，路口工程應改善、訂定穿越道照明標準、強化駕駛教育、加強取締違停等。

靖娟基金會舉辦「行人地獄改善了？車輛不停讓仍為主因 113年兒童事故傷害新聞統計分析」記者會。靖娟基金會執行長許雅荏指出，去年排除兒虐、性侵等人身安全類別後，共有212件兒童事故新聞，導致14歲（含）以下兒童30死271傷。

其中，交通事故案件高達86件居冠，造成115名兒少死傷，其次為照顧疏忽48名，第三名為食品安全共42名。許雅荏表示，交通事故不論在件數或死傷數都是排名最高。

許雅荏指出，對照道安資訊平台，兒少交通事故未顯著下降，整體交通死傷有將近6成為機車事故，行人事故死傷也超過千名；對照事故新聞發現，主要肇因為汽機車不停讓、兒童衝出等事件。

許雅荏指進一步分析道安平台數據，兒少為行人角色發生事故時，有7成肇因為車輛、3成為行人，其中車輛以未停讓行人為主，對照交通部這幾年努力推動路口停讓，可以說是「打臉」，而行人肇因主要為穿越道路未注意左右來車。

許雅荏建議，路口工程應積極改善，讓駕駛人及早發現行人，增加反應時間；訂定穿越道照明標準；強化駕駛教育；加強取締違停等，從而降低交通事故。