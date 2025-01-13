不減反增！台鐵公司化元年虧損120億 杜微曝虧損原因

去年元旦台鐵改制，欲以活化資產、軌道觀光、票價調漲等3招，讓公司轉虧為盈，如今台鐵公司化掛牌滿1年，虧損金額高達120億餘元，比改制前還多，本業依舊沒賺錢。台鐵表示，由於地震及颱風重創運輸本業及觀光營收，加上配合執行政策因素達157億，否則今年盈餘有20至30億元，但仍預估2026年現金流轉正、2028年會計帳損益轉虧為盈。

台鐵今舉辦「台鐵公司回顧與展望媒體茶敘」，總經理馮輝昇報告指出，2024年台鐵元年營運概況，客運部分，截至2024年底共有242站，除花蓮港站為純貨運站外，共有67個客貨運站、174個純客運站，歷年客運量逐漸成長，但2020至2022年受疫情衝擊運量增減，2022年疫後才逐漸恢復正常水準。

2024年客運量平均每日客運人數為64.77萬人次，創下歷年新高，比2023年增加7.8％，累計客運人數達2.37億人次；客運收入174億元，較2023年增加7.01億元。

貨運部分，營運貨運站共68站（民雄站與桃園站停辦洛運業務），貨運以運送水泥、石灰石及砂石等大宗貨物為主，主要集中於北回歸線路廊，約占近80％，但該路廊2024年受0403花蓮地區震災及數次風災影響，導致貨運量較往年下降。

副業營運部分，2024年附屬事業營收為46.44億元，比2023年增加9.3％；便當及商品收入為8.63億元，比去年增加12.8％；資產開發收入為37.81億元，比2023年增加8.5％。

馮輝昇說明，資產開發上有幾項重要案件，包含板橋車站可年收1.59億元、新左營車站年收1318萬元、南港調車場都更案可分回708億元、土地參與高雄岡山捷運開發案可分回7.7億元、屏東車站都更案可分回17.64億元；預估2033年前，台北雙子星、南港調車場、南港商三特公辦等案，資產開發效益可超過300億元。

台鐵董事長杜微說明，去年詳細虧損數字還在統計，但預計2024年全年會虧損120億餘元，1月底會對外公布；盡管如此，今年仍設定目標盼本業收入達到196.18億元為目標、副業收入以57.74億元為目標，預估2026年現金流轉正、2028年會計賬損益轉虧為盈。

台鐵也列出2024年配合執行政策因素，計9大項目共157億元的概算，內容包含運價未能依公式合理調整（含折舊），無法反應成本104.16億元；依職工福利金條例規定創立資本額提撥職工福利金23億元；原台鐵局配合政策改制為台鐵公司，依設置條例辦理員工優惠退離並加發慰助金5.1億元；配合政府工程減收租金0.1億元。

另外，依台鐵公司設置條例規定，經管土地及建物辦理產權移轉，因此增加產權移轉所需的登記規費1.98億元；配合政府政策移交佔全管理基金相關財產標的，導致租金收入減少4.61億元；配合「0403震災復原重建方案」，辦理花蓮地區承租業者租金減免0.05億元；0403花蓮地震、0725凱米風災搶修及復原工作的相關費用1.48億元；0403地震及凱米颱風影響，配合便民，在確保安全下維持列車班次的成本費用。

杜微解釋，公司化首年虧損120多億元，但配合執行政策支出157億元，扣抵的話，台鐵今年其實盈餘約有20、30億元。