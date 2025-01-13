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奇美提琴饗宴 史特拉底瓦里經典作品巡迴登台

中央社／ 台南13日電

奇美博物館舉辦「20 25提琴音樂饗宴」，以館方收藏名製琴師「史特拉底瓦里」經典作品，推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」音樂會，將於3月在北中南各演出一場，邀請樂迷共賞。

奇美博物館發布新聞稿指出，來自義大利的安東尼奧．史特拉底瓦里（Antonio Stradivari, ca. 1644-1737）是偉大製琴師，作品被譽為「歷史上最好的弦樂器之一」，所製作的提琴線條優雅流暢、琴身完美對稱、塗漆精緻講究，且音色甜美明亮，穿透力又極為強大，歷經數百年仍保有優美琴聲。

奇美博物館指出，史特拉底瓦里作品成為許多製琴師與音樂家趨之若鶩典範，更多次創下拍賣會高價紀錄，而他大部分作品都被妥善保存下來，後人得以深入研究大師設計理念和製琴技術，持續推動提琴文化發展，成為提琴史上卓越貢獻。

館方指出，奇美博物館擁有全球最完整名琴收藏，「史特拉底瓦里」正是收藏重點之一，本次提琴饗宴特別祭出各時期6把經典之作，其中製作於1709年的小提琴「瑪麗．霍爾–維奧第」（ex Marie Hall-Viotti），曾被權威提琴雜誌評為「公認音色最好的史特拉底瓦里小提琴」。

館方指出，為了讓節目更具深度與廣度，本次音樂會同時納入史特拉底瓦里的兒子歐莫柏諾（OmobonoStr adivari, 1679-1742）的傑作，並加入基羅拉摩．阿瑪蒂（Girolamo Amati, ca. 1550-1630）擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，共8把名琴將首次同台競演，完整傳遞史特拉底瓦里精髓。

館方指出，音樂會演出曲目方面，邀請倫敦國王學院音樂學博士焦元溥規劃與樂曲導聆，涵蓋18至20世紀義大利、德奧、俄國與法國等不同時期與風格經典作品，充分展現史氏名琴駕馭多元曲目的實力與驚人深厚能量。

館方指出，「史特拉底瓦里．傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴，將於3月16日在台南奇美博物館奇美廳、3月23日台中丰二三晨露廳、3月29日台北誠品表演廳演出，這也是奇美音樂會首度移師台中，希望讓中部樂迷也能欣賞名琴魅力。

奇美博物館 義大利 音樂會

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