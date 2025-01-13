日韓流感大流行！台疫苗接種率差 醫憂年節侵襲高風險群

流感、感冒等呼吸道疾病隨寒流一波波襲來，日、韓、港等周遭地區也正值流感高鋒期，導致診所大排長龍。專家表示，國內流感、新冠肺炎等公費疫苗接種率較去年同期差，現又將迎來年節，建議長輩、三高患者、免疫力低下者等高風險群，盡快接種疫苗，讓疫苗在年前有足夠時間產生保護力，避免民眾染疫、發生重症。

年節將至，不少民眾開始出國玩樂，但前台大醫院感染科醫師林氏璧在臉書指出，日本流感疫情爆發，去年9月至今，就醫數超過593萬人，創歷史新高；南韓、香港等地也不遑多讓。中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，冬季本就病毒活躍期，診間90％患者因呼吸道感染就醫，10％是腸病毒，10％為過敏。

林應然說，目前呼吸道感染者中，約10％篩檢確診流感，但公費疫苗接種率差，憂心過年連續假期將至，人員流動更頻繁，進一步推升疫情。疾管署也曾示警，農曆春節期間流感疫情將達高峰，每週就診人次恐突破15萬。

據疾管署統計，2025年第一週確定流感病例及死亡病例，均有九成以上未接種流感疫苗，但截至去年底，公費流感疫苗接種數約577.7萬人次，疫苗使用率約87.7%，低於去年同期的631.3萬人次。林應然也表示，去年同期診間一個月接種者達上百位，今年冬天一個月卻僅幾十人，導致流感公費疫苗還剩幾十萬劑；且以往三、四月才開放全民公費接種，今年就已提早於元旦開放，盼提升接種率，「但半數接種者是因要出國而接種」。

此外，疾管署也統計，去年10月至今，新冠JN.1疫苗全國接種率為7.84％。林應然說，現在診間一個月新冠疫苗施打數落在10至30多人間，也很少人篩檢，但長輩、三高患者、免疫力低下者等高風險族群仍有接種疫苗的必要，特別是新品種新冠疫苗推出時。

而疫苗發揮作用需2周，他呼籲，高風險群現在應盡快接種新冠、流感疫苗，以保年節期間的健康；若要進一步提高保護力，民眾接種完「左流右新」一周後，可再接種肺炎鏈球菌疫苗。