16縣市低溫特報 清晨輻射冷卻2地下探6度

中央氣象署發布低溫特報，今（13日）晚至明（14）日清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。明晨新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

低溫特報範圍涵蓋16縣市，新竹縣、苗栗縣為橙色燈號（非常寒冷），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣為黃色燈號（寒冷）。

今天清晨苗栗縣、新竹縣丘陵地區溫度最低，苗栗三灣大河出現1度的低溫，新竹峨嵋2.1度，新竹寶山2.7度，苗栗造橋2.8度，苗栗頭屋2.9度，都是低於3度的溫度，是非常強的輻射冷卻低溫。

氣象署表示，今天白天開始冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，北部、東半部及澎湖、金門高溫回升至18至21度，中南部22、23度，馬祖14度，但入夜後溫度下降快速，預計西半部及東北部普遍低溫約12至14度，花東約15度左右。

氣象署提醒，受到輻射冷卻影響，局部近山區及空曠地區氣溫來的更低，有10度左右或以下低溫發生的機率，另外在竹苗近山區也有6度左右或以下氣溫，夜晚清晨請做好保暖工作。西半部普遍日夜溫差大，請留意溫度變化適時增減衣物。