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國旅會議22日召開 業者籲招陸客、壓低國旅

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「台灣旅館每逢假日就特別貴，沒有人想留在台灣玩！」針對行政22日將召開觀光產業諮詢會議，透過「部會合作、產業對話、專家參與」，產、官、學界共同協作提振觀光，但旅行社業者吳雁輝受訪時直言，台灣去年吸引不到日韓觀光客，又不開放陸客，旅館價格那麼貴，國旅當然難改善。業者卓倩慧則建議政府多舉辦大活動，並協助旅館業者取得永續標章，爭取大型國際會議團客。

盼以諮詢改善觀光

觀光署表示，行政院觀光產業諮詢會議將於1月22日召開，由副院長召集42位部會副首長及民間委員，透過「部會合作、產業對話、專家參與」，產、官、學界共同協作，提出具體的政策建議及發展方向。本次會議預計諮詢台灣觀光發展策略、國際市場開拓、缺工、永續旅遊等議題。

希望透過各層級觀光推動平臺，多管齊下，加強與觀光業者溝通協調跨部會觀光事務，交通部及觀光署針對觀光業界關心的議題，也舉辦多次座談會，傾聽業者建言。同時，透過各層級觀光推動平臺，擴大與部會合作，協同文化部、農業部、教育部等部會，共同壯大觀光產業。

假日旅館價錢太貴

不過台灣旅行商業同業公會總會副理事長吳雁輝受訪時表示，若想要改善國旅，政府要設法讓飯店的假日價錢不要這麼高，若假日房價太高，國人如今只要花2到3萬元就可以到東南亞玩得很開心，不會有動機安排國旅。另外，目前沒有陸客，而政府吸引日韓觀光客的力道也不強，去年觀光人次就跌破了800萬。

「政府不要都只想著補助！」吳雁輝直言，花蓮、台東等地方，很多補助發完，觀光業狀況反而更糟糕，國旅的問題已經是老生常談，希望政府真的能拿出內行人的計畫，傾聽相關產業的心聲。他抱怨說，過去不是沒跟政府提意見，但很多東西講完後就沒有後續，讓業者相當灰心。

注意國際旅遊趨勢

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧曾表示，台灣除了固定的高山流水美景之外，希望政府部門能想出新亮點，造成世界風潮，例如新加坡邀請了世界級的歌手泰勒絲前去開演唱會，就創造了數十億的商機。

「歐美商務客的旅館選擇，首重碳排放！」卓倩慧表示，目前的國際趨勢在於碳足跡，台灣曾流失部份大型國際會議團客，只因未能提出永續標章。因此，政策配合國際趨勢乃當務之急，她希望政府能輔導業者有效進行永續理念，協助業者爭取國際觀光客來台或逐步建立國際觀光客的台灣印象，近而提高來台意願。

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國旅 永續 觀光客

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