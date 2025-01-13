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周三要冷到周五 氣溫恐下探到10度

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

才剛剛享受18度的陽光，15日開始又要變冷了，且下探10度，一路冷到17日！中央氣象署13日指出，14日晚間起大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，且會有局部短暫雨，另南部地區及中部山區也會有局部短暫雨。分析師吳聖宇指出，15日全台都會有雨；氣象專家吳德榮則提醒，16到17日是最冷的時間，有可能低溫降到10度以下。

空曠區恐10度以下

氣象署表示，14日受清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，日夜溫差大。晚上起至15日大陸冷氣團南下，北部、東北部會變冷，還有下雨。南部地區、中部山區則因為雲系北移，也會有局部短暫雨。16日受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

天氣風險公司分析師吳聖宇則說，14日白天溫度有望再上升，北部、東北部以及花蓮一帶白天高溫將來到21至23度，15日全台各地都將是陰天有短暫陣雨的天氣，但雨勢應該不大；16至17日溫度最低，但轉為乾冷天氣，配合輻射冷卻作用，台南以北到宜蘭一帶空曠地區有機會10度以下，台北則是12到14度。

高山有飄雪機率

中央大氣系兼任教授吳德榮表示，周三（15日）另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北部、東半部有局部短暫雨，同時南方亦有水氣移入，山區有局部短暫雨的機率，高山有飄雪機率；北台氣溫驟降、愈晚愈濕冷。周四（16日）至周五（17日）晨、強冷空氣籠罩，氣溫降至最低。

吳德榮說，周五白天起至下周日（19日）、冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，早晚氣溫仍偏低。周四白天起漸轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。目前評估15到17日以「大陸冷氣團」影響的機率為最高，是否會因夜間「輻射冷卻」而升級？仍需密切觀察，有可能部分平地最低溫將降至10度以下。

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