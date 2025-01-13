堡類漲5～10元！「漢堡王」宣告漲價 華堡變成144元

繼麥當勞、肯德基等連鎖速食宣佈調漲後，「漢堡王」宣佈將於1月14日調整菜單，並調漲部份產品價格其中華堡、小華堡、安格斯牛肉堡系列，單價均調漲10元，部份堡類也調漲5元，對於消費者而言，荷包也變得越來越薄了。

漢堡王自1月14日起調整常態菜單部分產品價格。部分堡類調漲5至10元。其中「華堡」原價134元，調為144元；「重磅培根雙層牛肉堡」原價219元，調漲為229元；「安格斯牛肉堡系列，原價145元，調整為155元。其他如勁濃培根烤腿堡、火烤雞腿培根堡等品項，也都調高5元。點心、飲料、我選我味維持既有價格；優惠券、三樣100元等優惠，皆不調整價格。

除了調整價格之外，漢堡王全新菜單，也新增多款常態性餐點。其中多次引起話題的「四層／雙層牛無麵包堡」，也正式加入常態產品名單，售價各為299、204元。另外還新增「雞薯條」、「黃金QQ球」等點心。其中黃金QQ球也加入「3樣100元」的優惠組合行列。其他如雙層脆雞無麵包堡、花生培根牛肉堡、雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、經典脆雞堡國王超值餐、BBQ培根牛肉堡國王超值餐，也都是菜單新增的常態餐點。

針對套餐方案，漢堡王將提供3種組合，A套餐內含「小薯＋中可」，升級價45元；B套餐內含「4塊雞塊＋中可」，升級價55元；C套餐則有「勁濃起士薯＋中可」，65元。另外還有全新套餐加購方案，包括雞薯條（8入）、辣薯球（大）、洋蔥圈（大），加購價均為59元。