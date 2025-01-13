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氣象專家賈新興比較近2個冬季均溫 這個冬季雖無寒流卻較冷

中央社／ 台北13日電
氣象專家賈新興比較近2個冬季、其中約1個半月台北氣象站平均溫度，截至目前，上個冬季雖有寒流影響，但以平均溫度來看，卻是這個冬季更冷。新聞示意圖。聯合報資料照片
氣象專家賈新興比較近2個冬季、其中約1個半月台北氣象站平均溫度，截至目前，上個冬季雖有寒流影響，但以平均溫度來看，卻是這個冬季更冷。新聞示意圖。聯合報資料照片

今天苗栗三灣出現平地低溫僅攝氏1度。氣象專家賈新興比較近2個冬季、其中約1個半月台北氣象站平均溫度，截至目前，上個冬季雖有寒流影響，但以平均溫度來看，卻是這個冬季更冷。

根據中央氣象署網站，今天因強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨平地最低溫為苗栗三灣鄉1度、新竹縣峨嵋鄉2.1度，但皆為自動測站，故不列入紀錄；若以氣象署人工測站觀察，最低溫為苗栗造橋4.9度、彰化田中6.8度；台北氣象站則是12.4度。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書（Facebook）表示，比較台北氣象站上個冬季區間（2023年12月1日至2024年1月12日）與這個冬季區間（2024年12月1日至今年1月12日）同期日均溫，上個冬季此期間平均溫度為18.4度、這個冬季為17.0度。

賈新興進一步說明，上個冬季主因是寒流影響，於2023年12月22日台北站最低溫達9.6度；這個冬季最低溫為今年1月10日，主要受到這波強烈大陸冷氣團影響，台北站最低溫11.1度。

若比較台北站日均溫小於或等於14度的天數，賈新興指出，上個冬季為3天，這個冬季則長達6天。

除台北站外，賈新興並比較同期間高雄站平均溫度，呈現趨勢大致與台北站類似，上個冬季同期平均溫為20.3度、這個冬季為18.6度。整體來看，雖然上個冬季有寒流，但截至目前，卻是這個冬季較為寒冷。

低溫 冷氣團 賈新興

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