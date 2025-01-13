台鐵漲票價將提「低於3%方案」 台鐵董事長杜微：是我自己不爭氣

台鐵票價近30年未漲，台鐵研議多時，外界也多有討論。台鐵公司今舉辦「台鐵公司回顧與展望媒體茶敘」，針對票價調漲問題，台鐵董事長杜微表示，台鐵票價依照立法院審查的計算公式，會有報酬率，先前提出3至5%方案，但考量中長途與其他交通運輸業者的競爭力，預估2月董事會將提低於3％的方案。

杜微今表示，台鐵票價按照立法院審查的計算公式，會有一個合理報酬率，算出來票價後，再調整反饋，常客不會收那麼高的報酬率。

「是我自己不爭氣」，杜微坦言，去年就希望票價能夠調漲，但去年董事會沒過，因此這次十分很嚴謹，2月5日董事會會提出合理報酬率方案，讓董事會認同，若董事會同意後，就會馬上報部，至於交通部會費率審議委員會審查需要多少時間，會請部裡勁量協調，愈快愈好。

至於送到董事會的方案仍是先前所提的3至5％？杜微表示，原先計劃以最低的3％方案送至董事會，但考量中、長途需要競爭力，因此屆時2月5日董事會將提報「低於3％方案」。