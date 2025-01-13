交響樂演奏經典動漫主題曲 中友藝術季邀大家聽音樂過新年

迎接新年，中友百貨公司的中友藝術季，下個月22日起特別邀請國內知名的風動室內樂團，演出2天共4場的新年音樂會，曲目是受人歡迎的經典動漫主題曲，且票券總收入10%將捐贈陽光社會福利基金會，歡迎大家聆聽音樂為新年注入新氣象，迎接新的一年。

中友百貨經理簡聰政說，歐美國家新年最受重視的就是新年音樂會，中友藝術季以往曾經與相聲表演劇團合作19回劇場演出，培養出許多固定在農曆年後到中友百貨參與藝術季的粉絲。今年第4年跟風動室內樂團合作，讓音樂進入人們周遭，亦廣受好評。

他說，近年動漫熱潮延燒，中友百貨去年舉辦了3場大型動漫活動，吸引超過30萬動漫迷參加，今年的中友新年音樂會，也將演出經典動漫主題曲目，包括名偵探柯南、灌籃高手、七龍珠、火影忍者、進擊的巨人、航海王、鬼滅之刃、我推的孩子、葬送的芙莉蓮等爆紅曲目，都將由高規格的交響樂團演奏，展現出與一般不同的氣勢磅礡曲風，帶給觀眾熱血沸騰的聽覺享受。