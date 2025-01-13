2025年最晚天亮 墾丁16日上午6時37分才日出
連日低溫讓人難以離開被窩，最近太陽也越來越晚升起。台北市立天文館指出，全台各地陸續迎來今年最晚日出，台北今天上午6時41分脫離黑夜，墾丁將在16日上午6時37分。
台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，常有人誤解「冬至」的意思，以為那天會是年度最晚日出、最早日落的一天，但其實「冬至」代表的是白晝最短的一天，日出與日落時間是受到地球自轉軸、繞太陽公轉軌道與地理位置等因素影響。
天文館指出，台灣各地自今天起至16日會陸續迎來今年最晚日出，台北市是今天上午6時41分，花蓮七星潭是明天上午6時38分，台灣最西端的台南七股最晚日出會在15日上午6時42分，最南端的墾丁是16日上午6時37分才會迎來一年中的最晚日出。
天文館表示，年度最早日出也不是落在代表最長白晝的「夏至」當天，而是在「夏至」前的6月上旬，屆時太陽會在上午5時左右升起，比近期足足早了1.5小時；接著在「夏至」後會是年度最晚日落，最後在11月底迎來年度最早日落。
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