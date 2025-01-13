未成年可作變性手術？ 衛福部：癌化或適應困難才考慮

為建置性平友善就醫環境，衛福部訂定「LGBT+民眾醫療照護參考指引」，其中針對12至18歲未成年兒少，若有性別適應困難，經專業團隊評估後可執行性別手術。衛福部次長林靜儀於臉書表示，衛福部不是「公告核准」未成年變性手術，而是要求醫療團隊需經過更謹慎的專業評估。

根據「衛福部未成年雙性人的醫療手術共同性建議原則」，避免雙性或性別不明嬰兒與兒童，過早接受非緊急和不可逆轉的性別手術，產生不必要的傷害。醫師遇需以醫療手術才能改善雙性或性別不明的未成年者，應以病人最合適的健康利益做考量，並經由專業醫學、心理、社會評估，確認手術的必要性，才施予手術。

因此，未成年雙性或性別不明者的醫療手術時機建議原則：

一、未滿12歲：不宜執行，除經專業團隊評估有癌化或生理機能障礙情形。 二、12歲至18歲未滿：有適應困難者，應經專業團隊評估後進行。 三．滿十八歲：經專業團隊評估後才能執行。

林靜儀指出，衛福部不是「公告核准」未成年變性手術，是針對2018年要求，為避免未成年過早接受非緊急，且不可逆轉的變性手術訂定建議原則，要求醫療團隊需經更謹慎的專業評估，必須是有癌化或嚴重適應困難等因素才考慮手術。

林靜儀說，這次經監察院及性平處要求，擬定並公告「LGBT+民眾醫療照護參考指引」，讓醫療人員了解LGBT族群就醫時常感到困擾、被歧視或是不被理解，其專業上應該採取的態度和立場，以促進溝通、降低誤解 。

林靜儀強調，其實類似的促進醫病了解及溝通指引，十多年前台北市性平會就已經出現過，這是讓過去未接受過多元性別文化或是專業養成的醫療人員，提升醫療專業與社會友善的措施。