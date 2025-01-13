博愛基金會全台29關懷站 啟動募款守護弱勢孩童

天主教博愛基金會表示，為關懷家庭結構較複雜孩子所設立的29個關懷站，發起「請客捐」募款活動，盼各界響應。萬華關懷站神父侯發德說，孩子用餐會說心聲，能進一步給予關懷。

天主教博愛基金會今天舉辦「『好好被愛計畫』正式啟動，『請客捐』: 愛，從一頓飯開始」記者會，董事長楊景明表示，基金會成立第27年，照顧過2萬名孩子，全台設置29個關懷站，神父、修女、老師們齊心愛護家庭結構較複雜的孩子。

楊景明提到，現在社會競爭大，生活有壓力，黑幫、毒品也會進入校園。讓這些孩子下課後到關懷站，有個避風港，吃一頓飯，讓他們有被愛的感覺，盼各界響應計畫，捐款方式可至基金會網站查詢。

來自比利時，1964年來台灣的萬華關懷站神父侯發德，長年奔走監獄、青少年觀護所，也關懷社區老人生活。投身關懷站18年的他說，放學後孩子沒地方去，可能會在街上遇到危險，孩子到關懷站吃頓飯，陪他們一起寫功課，最重要是吃飯時會放鬆說出心裡話，可從中了解孩子的難處，給予支持與關懷。

博愛基金會並邀歌手郭靜擔任此計畫的「請客大使」，她也號召胡饕米粉湯、不二弄咖啡等6家餐飲響應。郭靜說，2日前往萬華關懷站參與餐點準備時，感染到孩子的氣氛，覺得溫暖、放鬆，期盼社會各界共襄盛舉，活動將持續到3月底。