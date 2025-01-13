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全盈+PAY「減碳贏家」綁定悠遊卡 騎YouBike、搭捷運可兌換Apple Watch

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全盈+PAY「減碳贏家」累積減碳紀錄可兌換減碳驕傲禮。圖／全盈+PAY提供
全盈+PAY「減碳贏家」累積減碳紀錄可兌換減碳驕傲禮。圖／全盈+PAY提供

減碳、永續成為各行各業積極努力的目標，身為消費者，也可以從日常生活做起，實踐減碳行動與綠色消費。即日起，全盈+PAY聯手悠遊卡，凡於全盈+PAY APP中「減碳贏家」活動綁定記名悠遊卡，個人減碳累積達指定門檻，即可兌換Apple Watch Series 9、造型悠遊卡、電子書購書折抵金及其它生活好物等多項減碳驕傲禮。

「減碳贏家」上線至今，已有近10萬用戶，共同累積約36公噸減碳紀錄，用戶只要在指定場景消費或使用服務，透過全盈支付系統分析消費品項及行為，經由數據資料中心運算後，計算出相應的減碳紀錄，不僅協助用戶掌握個人碳足跡並累積個人減碳紀錄，同時當減碳累積達指定門檻還可換取減碳驕傲禮，如用戶個人減碳紀錄若累積達0.3公噸，就可兌換Apple Watch Series 9碳中和手錶1支。此次活動悠遊卡公司也加碼提供限量50份特殊造型悠遊卡作為減碳驕傲禮，鼓勵用戶多多進行減碳行動。

全盈+PAY「減碳贏家」服務也持續擴大綠色交通場景，從共享運具如Wemo、Ebike拓展至大眾運具，現在只要綁定本人記名悠遊卡，凡搭乘大眾運輸工具即可累積個人減碳紀錄，包括捷運、公車客運、火車、高鐵及YouBike，期待透過悠遊卡每年超過1,300萬張的活躍卡數，有望為「減碳贏家」導入更多用戶。

「減碳贏家」持續積極廣納食衣住行育樂各領域的永續生態夥伴，在悠遊卡站點加入後，支付場域增加至35,000多處，大幅擴建消費者的綠色低碳支付生態圈。此外，全盈+PAY「減碳贏家」也與萬事達卡無價星球聯盟（Priceless Planet Coalition）合作參與全球植樹復育計畫，鼓勵消費者積極採取行動以應對氣候變遷。

於全盈+PAY APP中「減碳贏家」綁定記名悠遊卡，搭乘共享運具累積減碳紀錄。圖／全盈+PAY提供
於全盈+PAY APP中「減碳贏家」綁定記名悠遊卡，搭乘共享運具累積減碳紀錄。圖／全盈+PAY提供
全盈+PAY「減碳贏家」的減碳驕傲禮新增4款造型悠遊卡。圖／全盈+PAY提供
全盈+PAY「減碳贏家」的減碳驕傲禮新增4款造型悠遊卡。圖／全盈+PAY提供

悠遊卡 減碳 綠色消費

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