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漢堡王連續4年漲價！明起部分堡類漲5~10元 這款調漲逾9%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
漢堡王將自14日起調整常態菜單部分產品價格。漢堡王表示，部分堡類調漲5至10元，點心、飲料、我選我味維持既有價格；而最受省錢一族關注的優惠券、三樣100元等優惠皆不調整價格。美聯社 美國聯合通訊社
漢堡王將自14日起調整常態菜單部分產品價格。漢堡王表示，部分堡類調漲5至10元，點心、飲料、我選我味維持既有價格；而最受省錢一族關注的優惠券、三樣100元等優惠皆不調整價格。美聯社 美國聯合通訊社

因應整體營運考量，經過審慎評估後，漢堡王將自14日起調整常態菜單部分產品價格，連續四年調漲價格。漢堡王表示，部分堡類調漲5至10元，點心、飲料、我選我味維持既有價格；而最受省錢一族關注的優惠券、三樣100元等優惠皆不調整價格。

漢堡王將自明日起推出全新常態菜單，新增多項常態餐點，加入備受消費者喜愛的無麵包漢堡、雞薯條等人氣美食，並將推出多元化套餐選擇，原早餐時段供應的堡款也改為全天候供應；另外，漢堡王將同步調整部分產品價格，然而點心、飲料、優惠券產品則維持原價。

漢堡王此次調漲的13個品項全數為漢堡產品，包括華堡、重磅培根雙層牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡、勁濃培根烤腿堡、華鱈魚堡等，平均漲幅5.6%，調漲10元的包括皇家華堡系列、重磅系列、安格斯系列，其中，以小華堡漲幅最大，漲幅超過9%，華堡漲幅也逾7%。

此外，漢堡王表示，過往以期間限定推出的無麵包漢堡，因為滿滿蛋白質、沒有澱粉負擔，主打厚實有飽足感的豪邁肉片，吸引不少肉食愛好者和健身族群，14日起將成為常態產品。

另，外表酥脆、肉質軟嫩，還有著可愛外包裝的「雞薯條」，一直頗受好評，在粉絲敲碗下終於回歸，明日起為漢堡王常態供應的點心。而本月初新上市的黃金QQ球，香甜又有多重口感，可以同時吃到酥脆外殼與牽絲麻糬，也加入「3樣100元」的點心優惠餐組，讓點心控有更多好選擇。

另外，漢堡王也將提供更多元的套餐選擇，菜單規劃A、B、C套餐3種組合。辣薯球的愛好者，則可持續使用漢堡王「官網自由配」，將配餐點心換成小辣薯球，不用加價就能享受。

套餐 漢堡王 調漲 麵包

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