填補認養缺口家扶湧電話 板橋牙醫認養160兒童「每年要增10人」

通膨讓許多弱勢家庭生活壓力上升，加大飲食不均衡健康隱憂，家扶基金會去年第二季首度出現認養缺口，緊急招募3千名認養人，情況在去年底回穩。本報報導引發關注，家扶基金會今接到許多關心電話，不少人表達願增加認養份數或當認養人，家扶基金會表示，目前一對一國內兒童認養配對剛好能滿足，但學校、社區及學園認養仍有需求。

家扶基金會長期推動國內認養制度，全國有10萬8千多名認養人提供14萬3千多份認養金給4萬4千名兒童。每一名扶助童依社工評估，可有1至多名認養人。

新北板橋60歲牙醫師李志偉認養家扶孩子20年，目前認養高達160人，堪稱認養大戶。李志偉說，他12年前罹患重病，在鬼門關前走一遭，當時認養約80名家扶孩子，他向老天爺許願，只要每次檢查過關，就多認養5名孩子，一年檢查2次，等於一年多增加10名孩子。

李提到，妻子和2個孩子的支持很重要，台灣社會有很多人願意助人，也有很多人值得拉一把，家扶基金會是很好的架橋角色。李醫師在板橋沒有買房子、沒有買店面，和妻子物慾都很低，希望把收入用來照顧弱勢兒少。

「有能力的時候一定要多付出！」李醫師強調，做公益是件很有成就感的事，不求回報，只希望帶給有需要的家庭一點溫暖與希望。

家扶基金會表示，之前家扶做過「弱勢兒少飲食營養調查」，發現有34%弱勢兒少認為「有得吃，吃什麼都可以」，憂心營養不均衡導致肥胖、三高，將強化營養衛教課程。

另，中信慈善基金會推動「台灣夢－兒少社區扎根計畫」，提供弱勢兒少陪伴課程及餐食等生活照顧服務，辜仲諒日前在新北萬里受訪說，他常對身旁有錢人說，財富夠用就好，留太多給下一代可能寵壞孩子，錢要用在對的地方，照顧有需要的兒少，就是他心中最有價值的投資。弱勢孩子的健康議題，也是台灣夢關注的一環，每周至少供應一次鮮乳，定期量身高、體重及BMI值，並做成紀錄。

立委王育敏曾任兒盟執行長，她說，弱勢家庭對通膨、物價上升的感受比一般家庭更深，她之前看過有母女長期合吃一個便當度日，年夜飯依舊吃罐頭食物，對於這類弱勢家庭，公部門、民間都應該伸援手，公部門對補助金額、條件也應該呼應物價做應變。