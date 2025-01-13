快訊

大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

中職／悍將公布完整教練團 許銘傑、林琨笙都進一軍名單

郭哲敏涉88會館案能回家過年！ 獲2億交保加戴電子腳環

聽新聞
0:00 / 0:00

填補認養缺口家扶湧電話 板橋牙醫認養160兒童「每年要增10人」

聯合報／ 記者邱瑞杰王慧瑛／連線即時報導
新北板橋牙醫李志偉（中）和妻子江美儀（右）共同認養160名家扶孩子，愛心延續20年不中斷，左為新北家扶中心主任林夢萍。圖／新北家扶中心提供
新北板橋牙醫李志偉（中）和妻子江美儀（右）共同認養160名家扶孩子，愛心延續20年不中斷，左為新北家扶中心主任林夢萍。圖／新北家扶中心提供

通膨讓許多弱勢家庭生活壓力上升，加大飲食不均衡健康隱憂，家扶基金會去年第二季首度出現認養缺口，緊急招募3千名認養人，情況在去年底回穩。本報報導引發關注，家扶基金會今接到許多關心電話，不少人表達願增加認養份數或當認養人，家扶基金會表示，目前一對一國內兒童認養配對剛好能滿足，但學校、社區及學園認養仍有需求。

家扶基金會長期推動國內認養制度，全國有10萬8千多名認養人提供14萬3千多份認養金給4萬4千名兒童。每一名扶助童依社工評估，可有1至多名認養人。

新北板橋60歲牙醫師李志偉認養家扶孩子20年，目前認養高達160人，堪稱認養大戶。李志偉說，他12年前罹患重病，在鬼門關前走一遭，當時認養約80名家扶孩子，他向老天爺許願，只要每次檢查過關，就多認養5名孩子，一年檢查2次，等於一年多增加10名孩子。

李提到，妻子和2個孩子的支持很重要，台灣社會有很多人願意助人，也有很多人值得拉一把，家扶基金會是很好的架橋角色。李醫師在板橋沒有買房子、沒有買店面，和妻子物慾都很低，希望把收入用來照顧弱勢兒少。

「有能力的時候一定要多付出！」李醫師強調，做公益是件很有成就感的事，不求回報，只希望帶給有需要的家庭一點溫暖與希望。

家扶基金會表示，之前家扶做過「弱勢兒少飲食營養調查」，發現有34%弱勢兒少認為「有得吃，吃什麼都可以」，憂心營養不均衡導致肥胖、三高，將強化營養衛教課程。

另，中信慈善基金會推動「台灣夢－兒少社區扎根計畫」，提供弱勢兒少陪伴課程及餐食等生活照顧服務，辜仲諒日前在新北萬里受訪說，他常對身旁有錢人說，財富夠用就好，留太多給下一代可能寵壞孩子，錢要用在對的地方，照顧有需要的兒少，就是他心中最有價值的投資。弱勢孩子的健康議題，也是台灣夢關注的一環，每周至少供應一次鮮乳，定期量身高、體重及BMI值，並做成紀錄。

立委王育敏曾任兒盟執行長，她說，弱勢家庭對通膨、物價上升的感受比一般家庭更深，她之前看過有母女長期合吃一個便當度日，年夜飯依舊吃罐頭食物，對於這類弱勢家庭，公部門、民間都應該伸援手，公部門對補助金額、條件也應該呼應物價做應變。

妻子 家扶基金會 認養

延伸閱讀

通膨海嘯把弱勢推向更邊緣 家扶認養制度去年一度現缺口

板橋殯儀館改建再掀爭議 同黨議員周勝考槓上劉美芳

受扶兒回饋苗栗家扶捐贈500雙球鞋 鼓勵少年逐夢

新北淡水淡信基金會新年送暖 攜手家扶購衣助弱勢

相關新聞

55歲梨形身材女竟中度脂肪肝 3招瘦15公斤成最美丈母娘

一名停經3年的55歲女子外觀走樣，於脂肪囤積在大腿與臀部，導致「梨形身材」，就醫檢查發現有中度脂肪肝、肝臟雌激素代謝功能...

未成年可作變性手術？ 衛福部：癌化或適應困難才考慮

為建置性平友善就醫環境，衛福部訂定「LGBT+民眾醫療照護參考指引」，其中針對12至18歲未成年兒少，若有性別適應困難，...

新癌王篩檢治療雙軌制 癌團籲設國家級肺癌防治辦公室

衛福部最新公布111年癌症登記報告，肺癌發生個案數1萬7982人、死亡個案數1萬53人，皆位居癌症首位，突顯國人對肺癌的...

漢堡王連續4年漲價！明起部分堡類漲5~10元 這款調漲逾9%

因應整體營運考量，經過審慎評估後，漢堡王將自14日起調整常態菜單部分產品價格，連續四年調漲價格。漢堡王表示，部分堡類調漲5至10元，點心、...

全聯門市ATM存零錢得8元開運購物金 今年目標全台300店

電子支付越來越盛行的年代，手上拿到的零錢經常越累積越重，卻沒有機會可以花掉，也讓零錢存款機變得大受歡迎，在捷運站、銀行輕...

填補認養缺口家扶湧電話 板橋牙醫認養160兒童「每年要增10人」

通膨讓許多弱勢家庭生活壓力上升，加大飲食不均衡健康隱憂，家扶基金會去年第二季首度出現認養缺口，緊急招募3千名認養人，情況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。