獨旅有超乎想像的感動！最受歡迎的10大優點曝光：對健康也有幫助

你也想過要一個人旅行、單獨去獨旅嗎？往往踏上這段旅程的驚喜，是超乎想像的感動。

在人生中的某些時刻，也許你我都曾想過一個人旅行，獨旅雖然可能些許有點孤單，但它所能帶來的諸多優點，是實際旅行過後才有的感動。

一個人旅行需要勇氣，而這股決心，也能幫助自己更認識自我，獨旅在探索一切未知的過程中，擁有獨一無二的魅力，如果熱愛其中的新鮮感，更能夠深深陶醉。

旅行本身對每個人來說，都是非常有益的，因為它擴大了你可能從未接觸過的視野，探索也能讓自己發現許多美好；而獨自旅行也有許多好處，特別是一個人出國旅遊，也許一生至少要體驗一次。

以下是獨旅最吸引人的10個理由：

1、你會更了解自己

一旦開始一個人旅行，你將獨自面臨各種關鍵的決定和應該客服的恐懼，並且發現真實的自我，還有你超乎想像的能力。

旅行能讓自己接觸到最原始的經歷，讓你了解內心的那個人，那個總是想要旅行、漫步、放鬆，透過探索不同地方而吸收經驗的自己。

一個人旅行可以發現傾聽自己內心的重要性，你會更容易的集中注意力，而且享受這樣的體驗；一個遙遠的目的地，可能會幫助你找到關於你人生的目的地、迷惘過程的解答，還有你真正想做的事情之答案。

2、幫助自己跳離舒適圈

人在一個地方生活久了，舒適圈總是能帶來前所未有的安定和自在，卻漸漸沒有突破的勇氣。而獨旅的過程，將挑戰如何在困難的時期依靠自己——遠離舒適的家會帶給人們許多不同的問題，並考驗自己的耐心。

只有全心全意的投入，才能探索這美麗的地球，在不同國家發現許多新的、令人興奮的地方。

事先和親朋好友告訴你規劃的行程、預計的時間表，就可以放心去獨旅，這些經歷將測試自己克服障礙的能力，挑戰自我成長的動力。

3、旅費更加便宜

很多人可能以為，一個人旅行會花更多的預算，但其實並不然，因為少了必須和他人討論、斟酌的空間，一個人更可以隨意的安排自己在旅程中的所有花費。

好比說，你可以自己決定哪餐要吃什麼、要去哪裡、哪時候要去什麼景點，也完全不用顧慮某個行程，可能不適合某個特定的夥伴，這都讓旅程中的預算可以更清楚的掌握。

4、你會更容易結交新朋友

對一些愛交朋友的E人來說，一個人旅行的魅力是無限大的，在獨旅的時候，他更能輕鬆地與當地人互動，並且結交新朋友。

事實上是，對比跟團旅遊或一群人旅遊，當地人通常對於在自己國家獨自旅行的人，會更感興趣，他們會更願意提供幫助、介紹私房的美食和風景，這過程其實充滿吸引力。

5、可以恣意安排自己的行程

在跟親朋好友旅行的時候，有時候在出發前的最大問題，就是每個人對某些特定的行程，總是會有很多的意見，就算沒表示什麼想法，也常常在真正到了目的地時，才抱怨為什麼要去那個地方，實在令人厭惡。

而一個人旅行時，就完全拋下了這些最令人擔憂的紛擾，你不需要再煩惱哪個行程不應該安排、哪個餐廳是對方不喜歡吃的。獨旅，完全不需要和他人妥協。

你可以隨心所欲地改變行程、做自己想要的額外活動，就算想休息，也不用在意別人，可以以自己最有益的方式規劃旅行。

6、你會學會如何依靠自己

一個人旅行時，特別是到別的國家，旅行的過程總是會告訴你，「依靠自己」的重要性，甚至你可能從來沒想過，自己原來這麼可靠。

因為在獨旅時，你是自己生命中最重要的人，最重要的是確保相信自己的內心，做出決定時，也相信自己的選擇。

當你在生活中邁出獨旅的一大步時，這將幫助自己在生活中能走得更遠，你會意識到是你創造了周遭的現實，尊重自己的感受是非常重要的。

7、獨旅會增強自己的信心

一個人旅行會幫助自己獲得許多寶貴的技能，並讓自己更充滿自信，這段經驗將挑戰自己的極限，和應對路上一切障礙的能力，這會使你成為一個更堅強的人，並幫助你作為一個旅行者不斷地成長。

獨旅本身就是一個挑戰，它可能會遇上許多異想不到的事情，你會意識到，只有堅持下去，才能實現你下決心的每一個決定。

8、更清楚反思這段經歷的幫助

旅行的收穫是很大的，一個人旅行更是如此，因為獨旅，你可以勇敢地採取行動，並探索世界各地令人興奮的地方。

你對這趟旅程的反思，會讓你認識到你在路上所學到的所有東西，包含你認識的新朋友、你面臨的抉擇和你克服的挑戰。

獨旅的感受非常驚奇，因為你可以專注在讓你興奮的事情，並參觀所有讓你感興趣的地方。

9、你將開始享受自己的陪伴

在人生中，只有當你自己一個人到某個地方旅行時，才能看到「自我時間」的重要性，這也是在庸庸碌碌的人生中，充電的最好方式。

你可以在旅程中欣賞自己的陪伴，並享受獨處的時間；獨自在路上，也能在精神上和自己有更強的連結，而且會更愛自己。

10、獨旅對健康也有幫助

相信每個人都會認為，旅行對人們有非常大的幫助，它讓人們更快樂、興奮和自在，一個人旅行也是如此，它還能減輕壓力、平靜自己的內心，那所獲得的能量是無比巨大的，身心靈和健康都會擁有正面能量。

因此，好好享受一個人旅行，你會發現前所未有的魅力。

（本文出自2025.01.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）