快訊

中職／樂天女孩8位重量級成員離隊 籃籃最新動向曝光

股匯雙殺…新台幣貶破33元改寫近9年新低 匯銀人士：預料中

陳啟昱涉台鹽綠能掏空案 法院裁定再延押2月：未完全坦承

55歲梨形身材女竟中度脂肪肝 3招瘦15公斤成最美丈母娘

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
內科暨減重專科醫師陳威龍指出，女性更年期後仍維持年輕時的「梨形身材」，就要特別留意荷爾蒙失衡與肝臟代謝問題。圖／初日診所提供
內科暨減重專科醫師陳威龍指出，女性更年期後仍維持年輕時的「梨形身材」，就要特別留意荷爾蒙失衡與肝臟代謝問題。圖／初日診所提供

一名停經3年的55歲女子外觀走樣，於脂肪囤積在大腿與臀部，導致「梨形身材」，就醫檢查發現有中度脂肪肝、肝臟雌激素代謝功能異常等問題，在接受飲食、運動、藥物，4個月後減重15公斤、體脂率降低8%，扭轉體態與病情，並在女兒婚禮當天，穿上精心準備的合身旗袍亮相，獲得「最美丈母娘」的美名。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍指出，年輕女性由於「雌激素優勢」（Estrogen Dominance），也就是人體分泌雌激素多過黃體酮，造成荷爾蒙失衡的情況，導致脂肪容易囤積於大腿與臀部，形成「梨形身材」，但隨著年齡增長，特別是更年期後雌激素功能衰退，脂肪分布多會轉向腹部，形成「蘋果身材」，也是更年期女性腹部肥胖的主要原因。

不過，女性更年期後仍維持年輕時的「梨形身材」，就要留意荷爾蒙失衡與肝臟代謝問題。陳威龍說，肝臟負責代謝雌激素，當功能受損時，雌激素代謝後的廢物會滯留體內，延續更年期前的脂肪分布模式，以女子為例，檢查結果顯示胰島素阻抗指數升高，雌性荷爾蒙雖然因為停經衰退，但脂肪肝損害肝臟雌激素代謝能力，造成脂肪堆積在下半身，大腿與臀部多於小腹，與更年期常見的腹部肥胖不同。

針對女子的「梨形身材」與病情，陳威龍建議，從飲食、運動、藥物扭轉劣勢，包括減少添加糖與精緻澱粉攝取，採低升糖指數（GI）飲食，並增加膳食纖維，特別是花椰菜、甘藍等十字花科蔬菜，以降低胰島素阻抗，並補充含硫代葡萄糖苷、胺基酸、維生素B群和穀胱甘肽等營養素，抑制肝臟發炎並加速修復肝臟代謝功能，也可結合適度有氧運動與阻力訓練，改善下半身肥胖並提高基礎代謝率。

一名停經3年的55歲女子，由於脂肪囤積在大腿與臀部且多於小腹，導致日益明顯的「梨形身材」，就醫檢查發現有中度脂肪肝、肝臟雌激素代謝功能異常等問題。示意圖。本報資料照
一名停經3年的55歲女子，由於脂肪囤積在大腿與臀部且多於小腹，導致日益明顯的「梨形身材」，就醫檢查發現有中度脂肪肝、肝臟雌激素代謝功能異常等問題。示意圖。本報資料照

更年期 脂肪肝 身材

延伸閱讀

超市裡優格琳瑯滿目哪種最健康？法營養師不推2款「缺鈣糖過量」

「今年超了沒？」到台東 醫護志工長濱協助免費腹部超音波檢查

遭爆戒酒是因為肝臟出問題！小S正面回應了

傷肝的不只酒 含糖飲料如「滴水穿石大敵」乳酸飲、蔬果汁也別輕忽

相關新聞

55歲梨形身材女竟中度脂肪肝 3招瘦15公斤成最美丈母娘

一名停經3年的55歲女子外觀走樣，於脂肪囤積在大腿與臀部，導致「梨形身材」，就醫檢查發現有中度脂肪肝、肝臟雌激素代謝功能...

新癌王篩檢治療雙軌制 癌團籲設國家級肺癌防治辦公室

衛福部最新公布111年癌症登記報告，肺癌發生個案數1萬7982人、死亡個案數1萬53人，皆位居癌症首位，突顯國人對肺癌的...

全聯門市ATM存零錢得8元開運購物金 今年目標全台300店

電子支付越來越盛行的年代，手上拿到的零錢經常越累積越重，卻沒有機會可以花掉，也讓零錢存款機變得大受歡迎，在捷運站、銀行輕...

不只受害者！職場霸凌影響3類人 研究：憂鬱風險增3倍

公共部門霸凌事件自去年底引發國人關注，不少上班族均有類似經歷，成為另類「MeToo」風潮。董氏基金會今引據國外研究指出，...

尾牙怕吃胖？營養師三招安心吃不胖：湯要這樣喝

近期不少公司開始舉辦尾牙、春酒，然而各種美食擺眼前，當心一下吃太多！營養師方慈聲在Instagram「懂你想吃的營養師方慈聲Grace 運動營養.增肌減脂.食安」上分享影片傳授三種「尾牙吃不胖」妙招！

衛福部：新版財劃法若上路 衝擊28%社政預算

衛福部次長呂建德今天表示，新版財劃法若上路，將衝擊育兒津貼、社安網人力等共28%社政預算，屆時須由地方負起責任，但因中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。