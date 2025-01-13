尾牙怕吃胖？營養師三招安心吃不胖：湯要這樣喝
近期不少公司開始舉辦尾牙、春酒，然而各種美食擺眼前，當心一下吃太多！營養師方慈聲在Instagram「懂你想吃的營養師方慈聲Grace 運動營養.增肌減脂.食安」上分享影片傳授三種「尾牙吃不胖」妙招！
一、墊胃控制食慾
方慈聲透露，自己都會習慣先吃一盒沙拉墊胃。切記不要用水果替代，一般尾牙多會出現水果，或是參與者們習慣喝酒助興，攝取的糖份已經比平時更高。
二、清蒸涼拌放心吃
方慈聲舉例「清蒸魚、涼拌海蜇皮、涼拌海鮮」等等都可以安心吃，相較其他菜色，它們熱量較低也未經油炸相對健康！
三、少喝湯
方慈生建議，不論情況如何，尾牙最多「喝一碗」，不論是雞湯、魚湯、佛跳牆內含的油脂跟鈉含量都很高，如果整席吃下來每一個湯都有喝一碗，熱量會破表！
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