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青少年淋病案例12年增7倍 教團籲擬防治計畫

中央社／ 台北13日電

國教盟今天表示，根據衛福部疾管署數據，青少年淋病病例12年暴增7倍，呼籲衛福部擬定青少年性病防治計畫，並提升性病篩檢與治療的資源投入，推動性病防治宣導也應多樣化。

國教行動聯盟今天發布新聞稿指出，中國時報日前在頭版揭露衛福部疾管署的統計數據，青少年淋病病例在過去12年間暴增7倍，2023年每10萬人就有50.34人染病，引起家長關切。

國教盟認為，這個現象凸顯出台灣性病防治資源分配不均，包括偏鄉與都市間的防治落差及性健康教育普及不足；衛福部責無旁貸，應正視青少年性病日益嚴峻問題，儘快提出有效防治策略，並做好數據監測與危機警示。

台灣性教育學會提到，政府在青少年性健康促進方面的資源投入仍需大幅提升，保險套僅是最後一道防線，預防關鍵在於讓青少年了解延遲性行為的重要性，這是對自身健康負責的最佳選擇。

國教盟表示，青少年染病卻不願或不敢就醫，加上未進行自我保護措施，可能是隱性傳播的原因，建議應結合學校及家庭資源，加強青少年安全性行為教育，提供較隱私的性病及未婚懷孕諮詢輔導、定期性病篩檢，以找出隱性傳播族群，提早治療，對青少年族群的性傳染病防治措施，應有更積極的介入作為。

國教盟呼籲衛福部立即擬定青少年性病防治計畫，考量建立醫師與心理師組成的專業團隊，設計適合青少年的全面性健康課程；同時提升性病篩檢與治療的資源投入，確保青少年能方便且隱私地獲得必要服務；推動性病防治宣導也應多樣化，利用網路、短影音等形式來吸引青少年。

性健康 衛福部

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