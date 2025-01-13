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50歲男雙手麻、無力達兩個月 查出是頸椎病變

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經外科副院長李漢忠說，手麻無力的的原因有很多，可能跟腦部、頸椎或周邊神經的問題有關。圖／長安醫院提供
長安醫院神經外科副院長李漢忠說，手麻無力的的原因有很多，可能跟腦部、頸椎或周邊神經的問題有關。圖／長安醫院提供

1名50歲的男性，雙手麻、無力長達兩個月，近一個月症狀加劇，醫師診斷罹患「頸椎椎間盤突出合併脊髓壓迫」，這是因脊髓受壓迫導致的神經傳導異常，若不及時治療，可能會導致神經壞死及永久性傷害。經過椎間盤切除和融合手術，症狀才大幅改善，生活品質也明顯提升。

長安醫院神經外科副院長李漢忠說，手麻無力的的原因有很多，可能跟腦部、頸椎或周邊神經的問題有關。通常，若是腦部問題，常伴隨單側麻木，頸椎的問題則可能影響四肢的感覺和力量，而周邊神經最常見的是手腕隧道症候群，特徵是多發於深夜或特定動作時，並侷限於手指麻木。

他說，檢查結果顯示，患者不僅雙手麻無力，雙腳的肌肉張力和反射也異常，顯示脊髓已受到明顯壓迫。從頸椎核磁共振影像也可以明顯看出頸椎第5節有脊髓病變，且第4~6節椎間盤突出，需立即進行減壓手術。

李漢忠醫師形容：「脊髓病變就像車禍塞車一樣，神經訊號無法傳遞，必須及早解除壓迫以避免更嚴重的損傷。」治療上，輕症患者可透過物理治療、藥物及姿勢矯正改善，但若已出現脊髓病變，通常建議實施椎間盤切除手術，置換成人工椎間盤或放入支架做融合手術。這名患者在手術後症狀明顯改善，但仍需定期復健及追蹤。

李漢忠觀察，許多患者在出現手麻、無力等症狀時，往往會忽略其嚴重性，導致病情惡化。他提醒大眾，若出現手腳麻木或無力的情況，應盡早就醫，以便及時檢查和治療。尤其在寒冷天氣中，末梢血管容易收縮，若不注意保暖，可能會加重症狀。

長安醫院神經外科副院長李漢忠說，手麻無力的的原因有很多，可能跟腦部、頸椎或周邊神經的問題有關。圖／長安醫院提供
長安醫院神經外科副院長李漢忠說，手麻無力的的原因有很多，可能跟腦部、頸椎或周邊神經的問題有關。圖／長安醫院提供

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