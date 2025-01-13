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長榮入選全球10大安全航空 台灣唯一進榜

中央社／ 台北13日電
長榮航空。圖／業者提供
長榮航空。圖／業者提供

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com今天公布最新飛航安全評比結果，長榮航空被評選為第7名，也是全球前10大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司。

AirlineRatings.com自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的7顆星評選系統給予全球近400家航空公司飛安表現評分，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，遴選出全球最安全航空公司。

長榮航空今天發布新聞稿表示，國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布最新飛航安全評比結果，長榮航空連續12年登全球前25大最安全航空公司的行列，並在這次積分評比獲得第7名肯定，也是全球前10大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司，其他入選的還包括紐西蘭航空、澳洲航空、國泰航空、全日空等。

長榮航空總經理孫嘉明表示，開航迄今一直以捍衛飛航安全為全體員工長期的責任與使命，會持續秉持「追求安全、絕不妥協」的飛安信念，無論在飛行、客艙、維修、地面作業等各個環節秉持遵守規定、落實標準的態度。

航空公司 長榮 飛安

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