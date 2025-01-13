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家電插頭插錯很危險！台電分享用電「3守則」：避免使用延長線

聯合新聞網／ 綜合報導
台電提醒民眾使用高功率家電的「3守則」。示意圖／Ingimage
台電提醒民眾使用高功率家電的「3守則」。示意圖／Ingimage

天冷時許多人會使用電暖器、電熱水瓶、快煮壺、微波爐等高功率家電取暖。台電發文提醒民眾，使用高功率家電的「3守則」，請民眾要注意用電是否超過負載，天冷抗寒也要注意用電安全。

台電在臉書台電電力粉絲團發文，指出近期天氣寒冷，許多人會啟動電暖器取暖，此外更會用電磁爐煮火鍋、電鍋燉湯，而電熱水瓶、快煮壺、微波爐、除濕機等高功率家電，使用頻率也變高了，使用高功率家電時，一定要注意以下「3守則」：

1、避免同時使用延長線

2、最好使用獨立插座

3、「不用不插」省電又安心

台電指出，因為高功率家電耗電量高，消耗的功率都較高，因此最好使用專用迴路的插座，如果同一迴路插著其他高功率家電，又同時開啟時，容易超過負載而釀災，民眾們千萬要注意。

台電也分享如何確認插座超過負載，以常見的延長線插座為例，額定電流15A、額定功率1650W，如果1100W微波爐和660W電熱水瓶，在同一插座上同時使用，1100W加660W大於1650W，就會超過負載。

台電提醒三大安全用電守則。圖／翻攝台電電力粉絲團
台電提醒三大安全用電守則。圖／翻攝台電電力粉絲團

台電 家電

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