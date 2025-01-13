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蒙籍貨輪擱淺屏東還惡意遺棄 航港局向船東追償移除費用

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
巴西亞輪於安全水域確認船體情況。圖／航港局提供
巴西亞輪於安全水域確認船體情況。圖／航港局提供

蒙古籍「巴西亞」輪去年7月25日受凱米颱風影響，擱淺在屏東東港岸際，原應負責移除船體的船東及保險公司，卻將船體惡意遺棄，交通部航港局為避免擱淺船舶造成岸際汙染危機，委託業者移除船體，今年1月12日下午4時脫淺，相關移除費用航港局將依法向船東追償。

「巴」輪去年7月受到凱米颱風影響，擱淺於屏東東港岸際，航港局第一時間即針對8名船員安置，並協助處理20.7噸殘油，於去年8月6日抽除完畢，船體移除部分雖持續要求船東及保險公司應負責處置，但仍在去年9月25日獲知「巴」輪遭惡意遺棄。

為確保當地環境生態，避免海洋環境再汙染，航港局依商港法緊急介入處置，委託專業打撈業者進行船體移除作業，累積召開58次應變與工作會議，決議採取對環境影響最小的浮揚脫淺方式，「巴」輪於今年1月12日下午4時成功脫淺，後續將安排前往高雄港繼續進行船體拆解作業。

航港局指出，目前高雄地區及台南地區各2艘船舶尚未完成移除，未來將督導業者加速處置；航港局強調，船舶擱淺後的船體移除是船方應盡的責任，「巴」輪代為移除的相關費用將依法向船東追償。

另外，航港局表示，「巴」輪投保的保險公司也已列為黑名單，投保該惡劣保險公司的船舶不得進出中華民國各國際商港，以確保我國海域安全。

巴西亞擱淺前船況。圖／航港局提供
巴西亞擱淺前船況。圖／航港局提供

保險 凱米颱風 航港局

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