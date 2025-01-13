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衛福部：新版財劃法若上路 衝擊28%社政預算

中央社／ 台北13日電

衛福部次長呂建德今天表示，新版財劃法若上路，將衝擊育兒津貼、社安網人力等共28%社政預算，屆時須由地方負起責任，但因中央原可扮演城鄉平衡角色，恐導致貧者恆貧。

立法院日前三讀修正通過財政收支劃分法，中央須新增釋出新台幣3753億元給地方。

呂建德今天出席創世基金會「第35屆寒士吃飽30」並在會後接受媒體聯訪指出，財劃法修法通過後，衝擊衛福部28%社政預算，其中包含社會安全網人力，與0到2歲育兒津貼和其他社會救助方案，及今天活動關懷的獨居長輩，都會受到巨大衝擊，因此在法案正式公告實施前，希望立法院重新審慎評估其影響。

若新版財劃法正式上路，呂建德說，既然地方多拿了錢，就要負起更多責任，包含社安網、育兒津貼等不足處，地方就要負責。對於這樣是否會造成不同地方越來越不公平，富者恆富、貧者恆貧，他說，因中央原扮演城鄉平衡角色，在新版財劃法下，確實可能造成此結果，獨居長輩照顧方案等，影響也會很大。

獨居老人照顧方面，呂建德說明，目前是由地方社會局結合民政、警政還有消防，組成獨居老人關懷系統，透過送餐系統接觸、關懷全台約5.5萬需關懷的獨居老人。總統賴清德關懷獨居長輩，上任後啟動總清查，盼挖掘其他潛在需關懷的獨居老人，並結合長照3.0照顧，將盡快對外公布相關方案。

「寒士吃飽30」活動舉辦邁入第35屆，前副總統陳建仁致詞指出，天主教教導，「愛不是名詞，愛是動詞」，一定要親身去實踐，才能夠把愛不斷擴散出去。謝謝創世、華山、人安3個基金會舉辦此活動，讓社會有無限溫暖、光明和希望，在政府的政策基礎下，讓寒士家庭得到溫暖。

創世副董事長廖經倫表示，活動將同步於台澎金馬22個縣市，動員約900人，將年禮送到全台近1萬4000多名服務對象手中，除了7道年節佳餚部分，還另贈應急紅包，且今年從1份新台幣600元加碼至700元，盼讓身處黑暗的弱勢民眾多一分力量。

獨居老人 育兒津貼 財劃法

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