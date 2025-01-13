四接環評前大動員支持 環團質疑經濟部下指導棋

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站，再數度闖關環評失敗，第6次環評初審周五召開。環團認為，本周支持方大動員開記者會，認為是經濟部與台電在下指導棋，看出是想在本次環評一次通過的決心。環評委員則表示，一定憑專業審查，不會有壓力。

基隆工商業界代表今天召開支持四接記者會，包含中華民國工業區廠商聯合總會、基隆市商業總會、大武崙工業區、六堵科技園區、基隆區漁會等代表出席，與會代表指出，協和電廠在台灣與國際的貿易扮演重要角色，協和發電廠也有專家解決相關環境環保議題，改建不能一拖再拖。

此外，守護外木山行動小組昨天也爆料，台電協和電廠預計在1月15日派車接送中山區里長，出席「24位里長站出來記者會」，並為里長們設定「支持協和油改氣，還給在地好空氣」、「有電才有好生活，環評一定要通過」的口號；環評之前連續兩場的大動員遭疑是上頭授意使然。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政認為，看得出來台電想在這次一次就通過環評的決心，感覺環境部也急著要走完環評程序，因此很有可能周五就做成通過決議，這周接連找了工商界又找里長站台，但針對國防議題等都沒有正面回應，等於把這些問題丟給環評委員背書。

陳憲政指出，台電想營造基隆人不反對四接的氛圍，認為這幾次的大動員是經濟部在主導，而台電董事長曾文生急著在過年前通過環評也是有計畫的，1月17日通過後緊接著就是農曆新年，過年了誰還要抗爭？一旦抗爭時間拉長了，要在抗爭人數和意見凝聚共識就沒有這麼容易，所以都是已經規畫好的。

對於即將來到的四接環評是否會有壓力，有環評委員表示，能源政策是否調整已經超出環評審查範疇，環評只能在既有能源政策的範疇內審查，這次審查將聚焦大家關切的海域生態、操船安全及港埠營運這3大議題，環境部這次邀集正反專家來談，可見是誠心想要解決問題。

另有環評委員指出，無論政治人物做了什麼樣的政治承諾，環評委員一定是專業判斷大於政治承諾，環評委員絕非外界所稱的橡皮圖章，審查都會基於自己的專業進行，無愧自己的良心也不會有壓力。

環境部表示，尊重環評委員審查的專業，環境部從來不會在通過與否上預設立場，正反方的意見都會給予最大的尊重，重點是要維繫環評制度的完整性，讓環評制度可以被大眾信任。