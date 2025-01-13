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蔬菜批發價回跌 傳統市場高麗菜半顆40元有找

中央社／ 台北13日電

再2週就是春節，進入採買高峰期，台北果菜批發市場近日整體蔬菜交易均價每公斤約新台幣30、31元，高麗菜在20元以下。傳統市場高麗菜每台斤有19、25元等價位，半顆40元有找。

農業部農糧署上週預計整體蔬菜供應量會充足、菜價回穩。經查農糧署官網，台北果菜批發市場最近2天整體蔬菜交易均價，11日每公斤30.8元、12日31.8元，對比通常35元以上為價格走揚，已明顯低於35元。

11日、12日是週末假日，整體蔬菜交易量達1400多公噸到接近1500公噸水平，高於一般正常交易量的1200、1300公噸，顯示供應量充足。

農糧署也預計，高麗菜半顆可低於50元。官網顯示，高麗菜11日交易均價每公斤17.3元、12日18.8元，以每顆均重約2.5台斤計算，目前半顆已低於40元。

均價 農糧署 高麗菜

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