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饗饗食物中毒多數民眾有吃生魚片 北市衛生局：不排除諾羅病毒感染

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
知名自助buffet餐廳「饗饗」信義店日前爆出疑似食物中毒事件，造成近60人送醫，北市衛生局表示，通報個案潛伏期及症狀都與諾羅病毒相似，且有8、9成吃生魚片，不排除可能是生鮮食材遭病毒汙染導致食物中毒。圖／聯合報系資料照
知名自助buffet餐廳「饗饗」信義店日前爆出疑似食物中毒事件，造成近60人送醫，北市衛生局表示，通報個案潛伏期及症狀都與諾羅病毒相似，且有8、9成吃生魚片，不排除可能是生鮮食材遭病毒汙染導致食物中毒。圖／聯合報系資料照

知名自助buffet餐廳「饗饗」信義店日前爆出疑似食物中毒事件，造成近60人送醫，餐廳雖於昨天下午復業，但中毒原因尚未出爐，北市衛生局表示，通報個案潛伏期及症狀都與諾羅病毒相似，且有8、9成吃生魚片，不排除可能是生鮮食材遭病毒汙染導致食物中毒，但仍需待調查報告出爐。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，食品中毒案7日爆發時就已經採集樣體進行維生物培養，預計需要1-2周時間，結果目前尚未出爐，疾管署針對人體檢體檢驗，若調查判定確定是食物中毒，後續會依調查報告結果、中毒人數計算裁罰金額及基準，處6萬至2億元罰緩。

林冠蓁說，目前未有新增個案，加上送醫個案症狀與潛伏期等都與諾羅病毒類似，推測有高機率是諾羅病毒，店家提出復業報告中也推測，可能是生鮮食材遭受諾羅病毒、病原性大腸桿菌、沙門氏菌等汙染源。

林冠蓁表示，諾羅病毒主要藉由空氣、水、水產品傳播，且就醫個案有8、9成都有食用生魚片，約一半有吃生蠔、干貝，不排除可能是生鮮食材受到汙染，也有可能是工作人員或消費者身上沾附病毒，或如廁時傳播出去，還需要流行病學調查進一步了解。

衛生局 諾羅病毒 食物中毒

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