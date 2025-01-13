工商界力挺四接 守護外木山行動小組：政府應停止誤導

基隆工商業界代表今天召開支持四接記者會，提出的理由包含AI時代是大用電時代，協和油改氣減少空汙及碳排，以及輝達有意將海外總部設在北部等。守護外木山行動小組表示，轉型後的大型燃氣協和電廠，每年排放的溫室氣體將較過去多出數倍，以及投入節能與再生能源發展才是有助基隆工商發展的能源轉型，呼籲政府與台電勿以錯誤資訊誤導工商界。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，協和燃油1、2號機已於2019年除役多年，3、4號機因空汙防治設備已無改善空間，未來難以符合三級防制區加嚴標準，規畫於加嚴標準生效前，於今年6月30日除役，因此無論四接環評是否通過，老舊的燃油機組都必須除役，並無繼續用的問題。

王醒之指出，依環評資料顯示，現況100萬瓩的協和電廠，轉型260萬瓩大型燃氣火力電廠，每年將排放623萬公噸溫室氣體及1221公噸空汙，溫室氣體將較過去多出數倍，是增碳而非減碳；而空汙排放量，也將較轉型地熱等再生能源更高，政府及台電應提供正確資訊，而非誤導工商界。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，輝達公司的永續報告書承諾，透過再生能源為辦公室和資料中心提供全球所有電力，預計到2025年1月26日財政年度結束時，範疇二（公司自用的外購電力）排放量為零，而Google、Meta、微軟等國際科技公司，也在積極尋求以地熱維持資料中心運作。

蔡雅瀅指出，北東既有豐富的地熱潛能，應要求政府將協和轉燃氣的龐大資源，投入節能、能源管理、儲能及再生能源等真正低碳排的永續四能，才是真正有助基隆工商發展的能源轉型；此外，國際上許多研究都指出，填海造地會嚴重損害漁業資源，能源開發不該只有在水產動植物繁殖保育區填海造地一種選項，台電應做出「不造地」承諾，而非有縮小造地面積就好。