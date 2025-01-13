兒少交通死傷達1.4萬 需教禮讓、改善工程

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「車輛未停讓行人的情形不減反增，政府需改善道路工程，家長過馬路也要牽緊小孩！」靖娟基金會13日公布兒少交通事故資訊，發現兒少去年至11月死傷約1.4萬人，其中行人事故有1232人。基金會執行長許雅荏呼籲政府儘速拓寬行人道、調整路燈角度；家長出門要牽緊小孩，並教導正確道安觀念。

車輛未停讓行人

靖娟基金會執行長許雅荏表示，113年有212件兒童事故新聞，共有30死271傷，死傷人數比去年下降48%，但交通事故仍是主要原因，共造成115人死傷，以機車與行人傷亡為大宗。另從交通事故來看，對照政府交安統計，14歲以下兒少死傷仍超過千人，67%車輛為主要肇因，33%為是行人。

「疫情之後，兒少死傷不減反增！」許雅荏指出，去年至11月，14歲以下兒少仍有1.4萬人死傷，主要原因是機車乘車事故、慢車事故與行人事故，其中政府過去大力倡導的車輛未停讓行人不減反增，行人事故死傷仍有1232人，因此她呼籲政府加強工程改善，駕駛開車時也要更注意小朋友。

加速拓寬人行道

許雅荏提醒說，小孩的視野只有大人一半，而出門時常常容易蹦蹦跳跳，大人帶出門時一定要牽好。另外，在工程方面，她呼籲政府要加速拓寬人行道，保留更多視野給駕駛人更多的時間反應，還有路燈往下照的角度要從90度改為85度，避免駕駛人產生眩光，同時讓駕駛人能更清楚看見過馬路的兒少。

「家長過馬路要以身作則，若帶頭違規小孩學很快！」有媽媽帶著小孩在現場分享說，她走路都會特別注意交通規則與號誌，希望給小朋友正確、安全的觀念，尤其學齡前的小孩出門很容易因開心而比較活躍，如果過馬路跑比較快，也會趕快先拉緊手腕，並提醒小朋友一定要左右看清楚。

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