年輕人患飲食失調 恐因大腦發育遲緩

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

暴飲暴食的行為傷身體，年輕人患有飲食失調竟來自大腦作用！一項調查指出，青春期的大腦成熟發展有延遲跡象，恐導致厭食症、貪食症和暴食症等飲食失調症狀，而大腦結構差異對飲食習慣的形成至關重要。專家呼籲，年輕人飲食問題應透過教育改善。

不健康飲食習慣有因

《歐洲新聞網》報導，一項十年追蹤研究顯示，根據英國、愛爾蘭、法國和德國的近1000名年輕人所提供的基因數據，以及飲食健康習慣的調查問卷，再加上14歲與23歲分別進行的核磁共振掃描。結果發現，患有焦慮、憂鬱或注意力問題的14歲青少年，其在23歲時更有可能養成不健康飲食習慣。

據估計，歐洲有2000萬人患有厭食症、貪食症和暴食症等飲食失調症狀，其中年輕女性和青少年族群尤為嚴重。此外，不健康飲食也與肥胖有關，並具有較高BMI的遺傳風險。

倫敦國王學院生物精神病學教授西爾瓦內表示，該研究旨在解決不健康飲食問題，並應透過教育進行改善，包括家中習慣、學校生活和人際關係都可能成為飲食失調的風險，而醫療人員也應了解大腦在飲食中的作用。

大腦的關鍵作用

《News-Medical》指出，大腦的前額葉皮質約在25歲左右發育成熟，然而，由於青少年的大腦尚未完全發育，其更容易受到危險行為和環境壓力的影響。對此，核磁共振掃描結果也顯示，不健康飲食者在青春期的大腦成熟發展有延遲跡象。

事實上，該研究超過一半的23歲青少年表現出限制性、情緒化或不受控制的飲食行為，而大腦結構差異對飲食習慣的形成至關重要。

倫敦國王學院研究人員指出，這項研究可創建更個人化的工具，以幫助可能患有飲食失調的年輕人，並在不健康飲食出現之前識別出有風險的青少年，其中，大腦發育在形塑飲食習慣中發揮關鍵作用。

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