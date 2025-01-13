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小二男童狂燒6天！報告驚見「白血球驟降」 醫示警：疫情提早大爆發

聯合新聞網／ 綜合報導
疾管署示警，農曆春節期間流感疫情將達到高峰，每周就診人次恐突破15萬，呼籲民眾應盡速施打流感疫苗。圖為接種疫苗示意圖。聯合報系資料照
疾管署示警，農曆春節期間流感疫情將達到高峰，每周就診人次恐突破15萬，呼籲民眾應盡速施打流感疫苗。圖為接種疫苗示意圖。聯合報系資料照

國內流感進入流行期，小兒科醫師陳信宏近日表示，他幫一名發燒6天的小二男童看診，儘管對方已經在兩間診所就診並服用藥物，情況仍未好轉。經過流感快篩和抽血檢查後，發現男童感染了A型流感，且白血球數量驟降，情況相當危急。

一般白血球正常值約落在4000～10000/ul，陳信宏在臉書發文表示，這名男童竟然只有1000/ul，「這麼嚴重，立刻給予抗病毒藥物來治療」。陳信宏強調，今年各種感冒，特別是流感提早大爆發，請找專業醫師治療，切勿貪圖方便、購買成藥。

此外，陳信宏也發現，近期確診流感的患者大多未接種流感疫苗，呼籲尚未接種的民眾，應盡快前往診所打疫苗，保護自己與家人的健康。

疾管署近日公布2025年第一周類流感門急診就診多達約12.7萬人次，新增43例流感重症與6例流感死亡，而自去年10月起截至今年1月6日共累計412例流感重症、死亡病例累積91例，死亡數為近10個流感季同期最高，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

疾管署示警，農曆春節期間流感疫情將達到高峰，每周就診人次恐突破15萬，呼籲民眾應盡速施打流感疫苗。

快篩 流感疫苗 疫情 疾管署

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