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苗栗今晨1度「入冬最低溫紀錄」氣象署曝再創低溫機率
根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗三灣大河1度，氣象署預報員張竣堯表示，由於強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應，雙重原因及條件配合情況下，創下今年入冬最低溫紀錄，但也認為之後要再出現這樣的低溫「機率並不高」。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，由於晴空，「強輻射冷卻」帶來今晨「極端低溫」，也創入冬以來最低溫紀錄。
張竣堯指出，今天平地最低溫，於清晨7時20分在苗栗縣三灣鄉僅1度，另外，今清晨6時40分及6時50分，新竹縣峨眉鄉及新竹縣寶山鄉也分別出現2.1度及2.7度。
張竣堯表示，由於「強烈大陸冷氣團」及「輻射冷卻」雙重原因的影響下，苗栗縣三灣鄉創下今年入冬以來最低溫紀錄，至於未來還會不會再出現1度的低溫情況？張竣堯坦言，今天清晨各式條件都有達到，雖然後續可以再觀察，但「未來再出現1度低溫的機率並不高」。
張竣堯說，就算出現輻射冷卻效應，也要看「天時地利人和」。有時冷空氣強度沒有很強，但輻射冷卻效應明顯，才會出現向今天清晨1度的低溫情況。
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