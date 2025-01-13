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苗栗大河1度冷到民眾吐白霧 前氣象局長解析：風與輻射冷卻效應

聯合報／ 記者范榮達唐秀麗／苗栗即時報導
苗栗縣三灣鄉大河派出所測站，今天清晨創下入冬最低溫攝氏1.3度。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三灣鄉大河派出所測站，今天清晨創下入冬最低溫攝氏1.3度。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣三灣鄉大河今天清晨創下入冬最低溫1度，中央氣象局前局長鄭明典表示，可能受到雪山吹下來，沿著河谷及台3線的冷風，加上輻射冷卻作用，以致產生低溫。

強烈大陸冷氣團來襲，各地冷颼颼，平地清晨最低溫在苗栗縣警察局頭份分局大河派出所舊址測站所測得，也創下台灣本島入冬以來最低溫的攝氏1度，許多苗栗人都好奇納悶，為什麼會在三灣大河？

當地三灣大河聯合派出所員警受訪表示，今早8點上班「嘴巴氣吐出來會有白霧，真的很冷！」今年以來第一次感覺到好冷，還好裡面有多穿一件羽絨背心。

鄭明典是苗栗人，他說，冬天的清晨開車在台61線西濱公路苗栗縣海線一帶，就會覺得風特別冷，最主要是雪山山脈順著河谷吹下來的冷風，近年來因為儀器、技術，及資訊等進步，各地較小型測站的數據更正確，大河位於苗栗縣三灣鄉，三灣大河測站在河谷、台3線旁山坡地，研判雪山的冷風，加上輻射冷卻作用，因此今晨出現攝氏1度低溫。

低溫 苗栗縣 雪山

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