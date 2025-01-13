海力航空今正式營運 我國風機維護業務進入航空時代

台灣第一家為風力發電而生的直升機公司台灣海力航空股份有限公司，在去年12月取得民航局普通航空業許可證，今舉行開幕儀式，宣布正式啟動營運，也宣告未來我國離岸風電機的維護保養工作除了仰賴船舶以外，也有更具效能、更便利、更快速的直升機吊掛作業可處理。

我國能源政策目標於2025年時，再生能源發電占比達20%，預計今年時離岸風電累計裝置5.6GW，2026-2030每年增加1.5GW，長期目標則是2050年再生能源發電占比超過60%，其中風電將朝大型化、浮動式離岸風機發展。但隨著離岸風電不斷成長，讓各大風電公司困擾的是，每月都需要維修保養，但每當台灣每年秋冬東北季風來臨時，惡劣的海象卻讓船隻難以出海。

三年前，德國直升機公司Heli Service International GmbH看上台灣風電市場遇到的困境與商機，找來也是航空界出身的賓立亞擔任協助成立海力航空，以拖吊飛航業務為主。賓立亞說，風機偶爾會面臨機件故障，只要工作人員進去抽換就好，但台灣入冬後船隻難以靠近風機，由於機件重達4、50公斤，無人機也無法執行，直升機吊掛是唯一解方。

交通部民航局長何淑萍表示，在國內要成立航空公司並不容易，要歷經漫長的五階段，海力航空成立歷經兩年，但它的成立對我國非常重要，因為過去國內直升機業務多半是從事普通航空業內容，但海力航空是因應我國經濟能源政策以離岸風電為主才成立的直升機航空公司，這對民航局來說也是新的業務，不論是飛機引進、駕駛員引進與培訓，未來希望它可以茁壯，業務拓廣，期許它成為直升機航業的翹楚。

前經濟部長王美花也出席表示，當時為了成立離岸風電機維護相關業務的直升機航空公司歷經非常多辛苦，但海力航空的營運對於我國離岸風電機的維護、保養非常重要，且這對我國來說是新的業務，也是我國對於離岸風電發展非常重要的一環。現任總統府資政、前經濟部長沈榮津說，因應台灣未來能源政策的調整，對於台韞維的加強，才能確保台灣離岸封場的穩定與人為的安全，這業是今天海力航空成立最重要的任務。

海力航空旗下機隊為AW169，這款直升機適合吊掛操作，30分鐘內行駛50海浬，且不受海況影響，可直接把工程師和貨物都吊掛到風機上，且與船舶相比，二氧化碳排放量較低。目前海立旗下共1架AW169，預計今年3、4月引進第二架，未來機隊以4架AW169為主。