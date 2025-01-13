降低肺癌死亡率 台灣癌症基金會籲持續精進早期篩檢

衛福部最新公布111年癌症登記報告顯示，肺癌發生個案數17982人、死亡個案數10053人，皆位居癌症首位。台灣癌症基金會與立委林俊憲今天對此舉行記者會，針對早期篩檢和精準治療提出建議，希望在2030年將癌症標準化死亡率降低3分之1，達成肺癌存活率倍增的目標。

林俊憲表示，國健署於111年正式啟動低劑量電腦斷層公費篩檢，成功揪出1千多名肺癌確診個案，已見初步成效，今年也下修擴大肺癌篩檢服務對象，但因為肺癌發現時逾半是晚期，政策應兼具早晚期的通盤考量，精進治療才能幫助患者延續生命，所以應該整合行政醫療資源，持續精進早期篩檢及加速治療接軌國際。