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降低肺癌死亡率 台灣癌症基金會籲持續精進早期篩檢

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台灣癌症基金會執行長張文震（左一）與立委林俊憲（中）今天邀請學者專家對此舉行記者會，希望針對肺癌補足早期篩檢和精準治療的缺口。記者潘俊宏／攝影
台灣癌症基金會執行長張文震（左一）與立委林俊憲（中）今天邀請學者專家對此舉行記者會，希望針對肺癌補足早期篩檢和精準治療的缺口。記者潘俊宏／攝影

衛福部最新公布111年癌症登記報告顯示，肺癌發生個案數17982人、死亡個案數10053人，皆位居癌症首位。台灣癌症基金會與立委林俊憲今天對此舉行記者會，針對早期篩檢和精準治療提出建議，希望在2030年將癌症標準化死亡率降低3分之1，達成肺癌存活率倍增的目標。

林俊憲表示，國健署於111年正式啟動低劑量電腦斷層公費篩檢，成功揪出1千多名肺癌確診個案，已見初步成效，今年也下修擴大肺癌篩檢服務對象，但因為肺癌發現時逾半是晚期，政策應兼具早晚期的通盤考量，精進治療才能幫助患者延續生命，所以應該整合行政醫療資源，持續精進早期篩檢及加速治療接軌國際。

台灣癌症基金會執行長張文震指出，肺癌在發生個案數、死亡個案數及死亡率皆高居國內癌症首位，強化擴大早期篩檢，及治療加速接軌國際的目標，是提升肺癌存活的重要契機，但良好的政策需要有更完整的配套及行動方案，針對陽性個案要建立衛教與陽追機制，同時補足晚期治療的缺口。

台灣癌症基金會執行長張文震（左三）與立委林俊憲（左四）今天邀請學者專家對此舉行記者會，希望針對肺癌補足早期篩檢和精準治療的缺口。記者潘俊宏／攝影
台灣癌症基金會執行長張文震（左三）與立委林俊憲（左四）今天邀請學者專家對此舉行記者會，希望針對肺癌補足早期篩檢和精準治療的缺口。記者潘俊宏／攝影
台灣癌症基金會執行長張文震（左五）與立委林俊憲（右五）今天對此舉行記者會，希望針對肺癌補足早期篩檢和精準治療的缺口。記者潘俊宏／攝影
台灣癌症基金會執行長張文震（左五）與立委林俊憲（右五）今天對此舉行記者會，希望針對肺癌補足早期篩檢和精準治療的缺口。記者潘俊宏／攝影

死亡率 癌症 肺癌

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