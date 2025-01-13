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Global Mall春節檔期開跑 多元回饋、福袋抽世界美食旅

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall新北中和象印IH豪熱沸騰微電腦電子鍋6人份原價14,200元，優惠價8,990元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和象印IH豪熱沸騰微電腦電子鍋6人份原價14,200元，優惠價8,990元。圖／Global Mall提供

今年春節假期長達9天，加上過年來得早，春節相關採買迫在眉睫，Global Mall春節檔期即日起至2月12日展開，檔期規模、回饋力道更甚歷年春節檔期，全力衝刺開春首個大檔期。

攜手逾20大銀行 歷年最多

因應各種採購需求以及便利的支付方式，Global Mall春節檔期創歷年最多共攜手超過20大銀行、行動支付推出線上線下多元回饋，包括首度祭出「春節卡有利最高8%回饋」，共合作7大銀行，指定銀行累計消費滿10,000元享5%回饋，使用Global Mall聯名卡消費滿10,000元享6%回饋、滿20,000元可享7%回饋，綁定GMpay再加碼1%，共計最高可享8%回饋。

年前有添購新衣、居家用品及過年聚餐各式需求，即日起於全台八店、環球Online刷Global Mall聯名卡當月累計消費滿3,000元回饋3%刷卡金；另於新北中和刷GMpay消費滿3,000元最高送400元電子商品禮券；於桃園A8、A19、屏東市刷GMpay消費滿3,000元送200元電子商品禮券。板橋車站、南港車站、林口A9及新左營等車站店推出刷GMpay消費滿2,000元送100元電子商品禮券。此外，新北中和再加碼1月25日至2月2日單筆消費滿6,000元送600元電子商品禮券，1月23日至2月12日指定家電、健康器材單筆消費滿10,000元送1,000元電子商品禮券。

福袋總值破800萬 限量開賣

福袋，更是過年的討喜儀式感，Global Mall今年各式福袋大獎也更多元澎湃。今年首度推出雙福袋主題「蛇來運轉饗樂福袋」、「IP萌趣福袋」，全台8店共推出2,200個福袋，採線上線下開賣，福袋內容與抽獎總價值超過800萬元。

「蛇來運轉饗樂福袋」以享食趣遊為主題，主要價格分為1,500元、1,000元，有機會獲得價值超過28萬元的按摩椅、電動機車、飯店住宿券、iPhone16、輕奢時尚包款等，更推出購買福袋即可抽「環遊世界美食之旅」，有機會抽中地中海米其林美食之旅(價值18萬9,000元，抽1名)、韓國黑白大廚朝聖之旅(價值22,900元，抽3名)、迪士尼郵輪行程(價值31,610元，抽2名)及米其林餐券(價值2,500元，抽10名)等。

初二、初三限定的「IP萌趣福袋」每袋價格為688元，集結蠟筆小新、櫻桃小丸子及美少女戰士3大IP角色、共計4款時尚生活組合。同時今年福袋採環球Online線上預購、分店館內限量販售雙方式，1月17日起有近5成福袋量可於線上限量預訂，若採線上預訂「蛇來運轉饗樂福袋」可再多獲得「環遊世界美食之旅」刮刮卡一張，中獎機率更高。

Global Mall新北中和Beutii正負零XQJ-C010除濕機原價8,990元，優惠價7,990元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和Beutii正負零XQJ-C010除濕機原價8,990元，優惠價7,990元。圖／Global Mall提供
Global Mall春節檔期開跑，「蛇來運轉饗樂福袋」加碼三重抽，最大獎為地中海米其林美食之旅。圖／Global Mall提供
Global Mall春節檔期開跑，「蛇來運轉饗樂福袋」加碼三重抽，最大獎為地中海米其林美食之旅。圖／Global Mall提供
Global Mall「IP萌趣福袋」，包括蠟筆小新、櫻桃小丸子、美少女戰士3大IP角色、共計4款組合，每袋售價688元。圖／Global Mall提供
Global Mall「IP萌趣福袋」，包括蠟筆小新、櫻桃小丸子、美少女戰士3大IP角色、共計4款組合，每袋售價688元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和佳麗寶無暇粉霜組價值4,015元，會員獨享價2,565元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和佳麗寶無暇粉霜組價值4,015元，會員獨享價2,565元。圖／Global Mall提供
Global Mall蛇年限定好禮，會員1月23日至1月29日扣400點可兌換史努比圍巾掛袋。圖／Global Mall提供
Global Mall蛇年限定好禮，會員1月23日至1月29日扣400點可兌換史努比圍巾掛袋。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和夢特嬌石墨烯能量循環毯被原價21,000元，優惠價5,980元。圖／Global Mall提供
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Global Mall蛇年限定好禮，會員1月16日至1月22日享扣200點可兌換史努比按摩搥。圖／Global Mall提供
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