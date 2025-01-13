氣象署：明晚起大陸冷氣團再南下先濕後乾 周四最冷低溫12度

受到強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻明顯影響，今晨7時20分苗栗三灣只有1度，新竹峨嵋2.1度，西半部普遍都在8度以下。中央氣象署預報員趙竑上午指出，今白天高溫明顯回升，明晨偏乾仍可能有10度以下低溫，明晚起水氣增多，另一波冷空氣南下，預估是大陸冷氣團，一直影響到16日，直到17日晚上冷空氣減弱。19日則再有一波冷空氣南下。

趙竑指出，今天清晨廣泛出現10度以下低溫，今天白天冷氣團減弱，高溫明顯回升。明晨偏乾仍可能有10度以下低溫，明晚另一波大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移，水氣增多，溫度再降，前期感受濕冷，16日17日轉乾冷。下波冷空氣最冷在16日清晨，西半部12-14度，東半部15到16度，17、18日溫度稍微回升。