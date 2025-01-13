氣象署：明晚起大陸冷氣團再南下先濕後乾 周四最冷低溫12度
受到強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻明顯影響，今晨7時20分苗栗三灣只有1度，新竹峨嵋2.1度，西半部普遍都在8度以下。中央氣象署預報員趙竑上午指出，今白天高溫明顯回升，明晨偏乾仍可能有10度以下低溫，明晚起水氣增多，另一波冷空氣南下，預估是大陸冷氣團，一直影響到16日，直到17日晚上冷空氣減弱。19日則再有一波冷空氣南下。
趙竑指出，今天清晨廣泛出現10度以下低溫，今天白天冷氣團減弱，高溫明顯回升。明晨偏乾仍可能有10度以下低溫，明晚另一波大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移，水氣增多，溫度再降，前期感受濕冷，16日17日轉乾冷。下波冷空氣最冷在16日清晨，西半部12-14度，東半部15到16度，17、18日溫度稍微回升。
降雨方面，趙竑指出，今明兩天各地多雲到晴，降雨機率不高；14日晚間到15日各地多雲，各地降雨機率提升，易有短暫雨；16日東半部局部雨，西半部漸轉穩定；17-19日各地多雲到晴，東半部局部雨。周二晚到周四晨，中部以北3千公尺以高山易有降雪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言