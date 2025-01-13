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氣象署：明晚起大陸冷氣團再南下先濕後乾 周四最冷低溫12度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供

受到強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻明顯影響，今晨7時20分苗栗三灣只有1度，新竹峨嵋2.1度，西半部普遍都在8度以下。中央氣象署預報員趙竑上午指出，今白天高溫明顯回升，明晨偏乾仍可能有10度以下低溫，明晚起水氣增多，另一波冷空氣南下，預估是大陸冷氣團，一直影響到16日，直到17日晚上冷空氣減弱。19日則再有一波冷空氣南下。

趙竑指出，今天清晨廣泛出現10度以下低溫，今天白天冷氣團減弱，高溫明顯回升。明晨偏乾仍可能有10度以下低溫，明晚另一波大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移，水氣增多，溫度再降，前期感受濕冷，16日17日轉乾冷。下波冷空氣最冷在16日清晨，西半部12-14度，東半部15到16度，17、18日溫度稍微回升。

降雨方面，趙竑指出，今明兩天各地多雲到晴，降雨機率不高；14日晚間到15日各地多雲，各地降雨機率提升，易有短暫雨；16日東半部局部雨，西半部漸轉穩定；17-19日各地多雲到晴，東半部局部雨。周二晚到周四晨，中部以北3千公尺以高山易有降雪。

本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
明晚起大陸冷氣團再南下，一直影響到16日。本報資料照片
明晚起大陸冷氣團再南下，一直影響到16日。本報資料照片
今晨7時20分苗栗三灣只有1度。圖／中央氣象署提供
今晨7時20分苗栗三灣只有1度。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 高溫

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