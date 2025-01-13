今晨苗栗1度台北12.4度 吳聖宇：偏東風讓台北溫度降不了

今晨7時20分苗栗大河創下入冬最低溫，只有1度，西半部普遍都在8度以下。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，同一時間台北站低溫只降到12.4度，剛好達強烈大陸冷氣團標準，最主要是偏東風影響，導致台北盆地內仍有較強風力，持續觀測到4-5級陣風出現，導致近地面層在空氣不斷混合作用下，輻射冷卻作用無法正常進行，溫度就沒有辦法往下降，輻射冷卻作用發生條件除了雲層要少之外，風力也必須要夠小，才能夠順利讓低溫出現。

吳聖宇說，受雲層散開後顯著輻射冷卻作用加乘影響，今天(13日)清晨在西半部普遍有極低溫度，溫度最低的地方還是在輻射冷卻最明顯的苗栗、新竹縣丘陵地區，苗栗三灣大河出現1.3度的低溫，新竹峨嵋2.1度，新竹寶山2.7度，苗栗造橋2.8度，苗栗頭屋2.9度，都低於3度，而西半部普遍低溫都在8度以下，可說是非常強的輻射冷卻低溫。

吳聖宇表示，白天起這波強烈大陸冷氣團就要減弱了，地面冷高壓中心已經逐漸要從長江口東移出海，台灣附近風向逐漸轉偏東風，冷空氣將明顯減緩，加上環境水氣持續偏乾，白天大部分地方陽光普照，白天溫度預估明顯上升，北部、東北部還有花蓮一帶白天高溫19-20度，中部、南部以及台東地區的高溫則有21-24度。

但他提醒，今晚到明天(14日)清晨，雖然冷空氣減弱，受輻射冷卻作用影響，各地空曠地區仍可能有6-8度左右低溫發生機會，跟今天白天相比，日夜溫差變化非常大。

吳聖宇表示，明天周二白天溫度還會再上升，北部、東北部以及花蓮一帶白天高溫21-23度，中部、南部以及台東一帶高溫有機會比今天再上升1-2度。明天白天天氣穩定，大部分地方仍有陽光，不過到了下半天之後隨著南方雲系北上，各地雲量開始增多，明晚開始天氣又逐漸不穩定，南方北上的雲層會逐漸變厚，水氣增多，全台各地可能都會開始有下雨機會，雨勢不大，明天晚間外出要記得攜帶雨具。

吳聖宇表示，後天周三南方雲系水氣影響最為明顯，全台各地都是陰天有短暫陣雨，雨勢不大，但普遍有降雨機會，一陣一陣出現。周四隨南方水氣逐漸東移通過，遠離台灣附近，雨勢會顯著減緩，降雨區域縮減到只剩下東北季風迎風面的大台北、東半部及恆春半島地區，西半部將會恢復多雲有陽光的天氣。

後續一直到周末期間看起來整體天氣比較穩定，大致多雲到晴，最快可能要等到周日(19日)晚間才會再有微弱鋒面系統要通過。