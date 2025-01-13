大林慈濟醫院壁畫後續 釋昭慧發文嗆： 再噴罵就算帳

嘉義大林慈濟醫院曾邀畫家李健儀創作大型壁畫「佛陀問病圖」，但最終作者卻是別人，遭爆是盜圖，事後院方證實此事，而畫家兒李承道多次透過社群發聲替父抱屈；證嚴上人徒弟釋昭慧認為李健儀和慈濟創辦人證嚴法師都是受害人、且慈濟更是最大苦主。釋昭慧今早稱自己被網友公開辱罵、稱已表態慈濟壁畫風波「應該翻篇」，因此在臉書發長文回嗆。

大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，院方上周表示將在壁畫前標示製作原由及原創者身分，原創者、畫家李健儀雖表示不願提告，不過，他的兒子李承道在臉書發文質疑，「現在全台灣都知道那是侵權的贗品，還在旁邊標註原創另有其人，真是畫蛇添足。贗品不銷毀，留著當證據嗎」？要求院方給社會一個典範，自己拆除壁畫。之後更諷刺該幅壁畫是「慈濟最偉大的作品」，喊話大家經過「那張偷來的畫」時記得打卡，直到院方拆除為止。

釋昭慧在臉書發文，指罵人先生，請問她何時說過「翻篇」二字？昨晚她接到網友來訊，轉貼新聞網址，說有一個藝術家在媒體上公開辱罵她，要她反駁對方的「胡說八道」。她看完忍不住爆笑。當下直覺，這位罵人先生，肯定是罵錯了對象！

該篇報導稱「9日晚間慈濟弟子釋昭慧在臉書轉PO文章，表達上人「肯定」李健儀的原創後，讓他覺得這件事該翻篇了」

釋昭慧說，她何時說過，慈濟壁畫風波「應該翻篇」？其次，「翻」不「翻篇」，只有當事人說了算，她憑甚麼撈過界來幫人「翻篇」呢？

據悉，釋昭慧並不認識這位罵人先生、僅聽說是一名藝術家，但對方卻曾直指釋昭慧「數次發言根本不討論是非、只在乎護航，這才是傷害慈濟最深的人」、「心態對原創打擊很大」、「利用別人原諒放過自己犯行」、「再度用修行人身分進行勒索」等語，引發釋昭慧極度不滿。

釋昭慧說，清晨起床、靜坐完畢，忽然想起昨晚的罵人先生奇文。看在對方用字不太「惡臭」的份上，又想到，友人為她忿忿不平，非要她「反駁」不可，其情可感，於是打開電腦，在臉書回應四點給罵人先生：

第一、甚麼叫做「再度」？對不起，她連「首度」都沒「翻篇」，何來「再度」的「翻篇」可言？第二、是誰在「用修行人的身分」進行「勒索」來著？她在臉書貼文，從來就不曾標榜自己擁有「修行人的身分」。還有，她到底向誰「勒索」了？是誰被她勒索了？

第三、她的發言，有哪一句足以證明自己「不討論是非，只在乎護航」？還有，她在「護」誰的「航」？請罵人先生有憑有據，逐一引文數落她的罪狀，好嗎？第四、罵人先生說「釋昭慧此種心態對原創打擊很大」，她看了一頭霧水，到底是她的哪種「心態」？要人「翻篇」的「心態」是嗎？還有，到底是哪位「原創」受到了她的打擊？是一直與她保持密切聯繫的健儀院長嗎？請別一味指著鼻子罵我，請趕緊去問問健儀院長，我有讓他「打擊很大」嗎？

釋昭慧說，罵人先生不但中文程度不好，看來連法律常識也很不夠，壓根兒不知道，這樣無中生有，對她噴罵不休，業已構成了對我的毀謗罪與公然侮辱罪。

釋昭慧指出，罵人先生，念在你「中文程度不好、法律常識不夠」的份上，這次姑且放你一馬，但是請你聽好，下不為例！再有下一次，我會以本國國民（而非修行人）的身分，將你對她噴罵不休的前帳、後帳一起結算，請你去地檢署報到。在下一向以「低僧」自居，「高僧」作不出來的事兒，「低僧」可是做得出來的！