通膨讓弱勢家庭餐飲困窘 幼童健康存摺恐也出現赤字

弱勢家庭孩子吃得不健康傳警訊，有學者認為問題源自經濟，就要從經濟角度去解決。政府可用補助掛號費，或設計鼓勵健康飲食方案，協助有心無力的弱勢家長，以免小孩因飲食不當影響健康，健康存摺透支，未來變成不健康成人和老人。

國立暨南大學社工系教授兼系主任吳書昀說，弱勢家庭家長照顧下一代健康的困境，可能只知道孩子不要感冒、不要生病，不知道牙齒、視力要定期檢查，也沒有人跟他們談過健康飲食。有研究顯示，偏鄉孩子的齲齒比率就高於全國平均值。

吳書昀認為，弱勢家長當早年當孩子時，可能未曾被這樣關注健康，當了父母忙於生計，大概也沒有機會獲得這些資訊。就算他們知道了，因為生活已經夠累了，人生挑戰實在太多了，照顧孩子時，可能也沒有餘力注意這、注意那。

吳書昀說，大家可能以為「有健保很便宜」，但現在診所醫院的掛號費，都漲到200元，250元以上，對弱勢家庭來說，也不是小錢，所以要有明顯病症才會求診，但不要去花牙齒、視力檢查的錢。

「問題源自經濟，某個部分要解決問題，關鍵也是經濟」，吳書昀建議政府在健康政策上，要多投資一點在弱勢家庭的孩子身上。有沒有可能用免收掛號費的方式，鼓勵他們多帶孩子接受健康預防跟健康促進服務。

吳書昀說，政府照顧弱勢家庭孩子的健康，除了醫療補助，餐飲也可以多用點心。弱勢家長生活經驗當中，可能沒有意識到健康飲食很重要，或者說第一時間想到的就是我家沒錢，下一餐都不知道怎麼辦，明天還要繳多少錢，沒有心力再去思考健康問題。

現在孩子普遍上學都有營養午餐，補助弱勢家庭孩子的早餐跟晚餐，吳書昀希望能比較有規劃、比較有設計方案，讓他們吃到食物。具體的作法的第一步是改變弱勢家長的飲食觀念。人都有惰性，建議可用鼓勵的方式引導改變，比如同樣到超商兌換餐飲，挑選符合健康飲食的組合餐，就能多一顆茶葉蛋。

吳書昀說，現在的助人工作，除了讓弱勢家庭得以溫飽，還可以再做更多一點，並且要盡早做，讓弱勢家庭的孩子未來成為健康的成人，不要從一個不健康的孩子，變成不健康成人，最後又變成不健康的老人。