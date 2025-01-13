誰抓的？她睡醒驚見手臂「刮痕累累」 一票過來人揭真相：不信裝監視器

你是否有過手臂上突然出現一條一條的刮痕，卻完全不知道為什麼的經歷呢？一名女網友發文詢問，她起床時覺得手臂很痛，觀察後才驚覺手臂上出現一條條「刮痕」，但被子跟枕頭都沒有拉鍊，完全不曉得為何出現刮痕。對此，有過來人解答：「可能是自己造成的」。

一名女網友在Dcard發文，表示她早上睡醒後感覺手臂很痛，仔細一看才驚覺左手手臂出現了一條條很像是被美工刀割過的傷痕，但她的被子、枕頭和衣服都沒有拉鍊，而且床上也沒有尖銳物品，讓她感到很恐懼，也很疑惑這些刮痕究竟是什麼導致的。

原PO表示，這些刮痕很長、很密集且很工整，她第一次遇到此情況，希望有相同經歷或困擾的人能出來解答。

此文一出，有過來人表示刮痕很可能是睡夢中「自己抓的」，「感覺是指甲抓的，因為睡著的時候不會控制力道，真的不放心買個監視攝影機，便宜的那種一個4、500而已」、「我也是一樣，手腳都有類似的，人有意識的時候也從來沒抓，這個唯一解真的就是裝一個監視器，看一下是不是睡覺的時候自己無意識抓的」、「這不是美工刀啦，指甲抓一抓就這樣了」。

也有網友表示可能是皮膚類疾病導致，「那應該是蕁麻疹，通常隔幾分鐘後就會消失，建議去看皮膚科，順便拿你拍的照片給醫生確認一下」、「皮膚劃紋症吧，我也有，觀察一下泡熱水會不會感覺怪怪的」、「我異位性皮膚炎起床全身也長這樣」、「怎麼像蕁麻疹，壓力太大或是身體不舒服，睡不好，免疫力下降等等的，就會」。

關於蕁麻疹，亞東醫院在官網介紹，是一種很常見的症狀，皮膚會出現凸起的、如蚊子叮的紅疹，個別紅疹可大可小，可以只有0.5公分，也可能幾公分大，甚至擴大融合成一大片；特徵是很癢，而且來得快去得快，但大多會反覆發作。急性蕁麻疹大多兩、三周內就完全好了，但如出現其他症狀，就要趕緊送急診治療。

皮膚劃紋症則是慢性蕁麻疹的一種，臺大醫院官網指出，這是機械性刺激所引發的物理性蕁麻疹，常常會在身上受壓迫處出現線狀的膨疹，例如腰帶束得比較緊的腰部、胸罩下緣或肩帶壓迫處、皮包肩帶壓迫處、手錶帶壓迫處、易壓迫桌面的手前臂下側等等。