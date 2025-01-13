護弱勢滿足營養 安德烈慈善協會推客製化食物箱

安得烈慈善協會2017年起推客製化食物箱，光嬰幼兒奶粉就有40多種品項，對80歲以上牙口不好長輩有松柏食物箱，患三高受助者也有低糖飲食的食物箱。執行長羅紹和說，食物箱無法完全滿足受助者需求，至少能減輕負擔，也能引導受助家庭飲食盡量均衡。

安得烈慈善協會是全台唯一做客製化服務的食物銀行，目前扶助對象達6024人，受助對象0歲到100歲都有，每個月送給扶助對象一個食物箱，這些愛心物資有70%至80%是採購而來，20%至30%是捐助的物資，平均1個月募款要1千萬才能維持運作。

羅紹和說，推客製化食物箱出發點是讓受助者拿到愛心物資能充分運用，困難、需求能被滿足，客製化在需求調查、採購及配送上雖然增加一些難度及挑戰，卻能真正將資源用在對的地方、對的人，過程辛苦一點，但看到受助者需求能被滿足、能吃得均衡，一切努力很值得。

羅紹和指出，因為看到受助個案有不同的健康需求，安得烈慈善協會的客製化食物箱2017年上路，許多嬰幼兒體質、健康問題不同，在奶粉一項，光配方奶、處方奶粉就有40多種，有些受助者飲食上不吃豬肉、不吃牛肉、茹素等，也可以有不同的搭配。專案物資箱則是針對重病、罕病患者所提供的營養補充品及尿布尿片、濕紙巾等。

因應高齡化社會來臨，經與營養師、馬偕醫院團隊合作，針對65至80歲族群規畫有長青食物箱，對80歲以上族群推松柏食物箱，顧及長輩牙口、食慾、健康等因素，在食物選擇上，讓長輩能吃得營養均衡，也更好吸收。

羅紹和常在第一線訪視弱勢家庭，他觀察，弱勢家庭成員「又窮又胖」是其中一部分，可能是營養失衡所造成，許多在社會低層的人，身材瘦弱也為數不少，長期飲食失衡、營養不良確實是許多家庭共同寫照。