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北台8縣市串連 新北幸福保衛站使用率逐年攀升

聯合報／ 記者劉懿萱邱瑞杰洪子凱／連線即時報導
新北市幸福保衛站從2013年啟動，與逾2000家四大超商合作，並陸續加入八方雲集、梁社漢排骨、鬍鬚張等餐飲店。圖／新北教育局提供
新北市幸福保衛站從2013年啟動，與逾2000家四大超商合作，並陸續加入八方雲集、梁社漢排骨、鬍鬚張等餐飲店。圖／新北教育局提供

北台8縣市「幸福保衛站」政策2024年初上路，讓遇家庭變故等急難孩童，不至於餓肚子。在基隆市有熱心老師、家長和餐飲商家，因為一件催淚的個案，自發性串起安全網，希望接住更多學區內的弱勢學童能隨時享有熱食，不再挨餓。

原住新北汐止小六生「寬寬」，生病的爸爸要躲債主舉家搬到基隆租屋，寬寬轉學到基隆市建德國小。開學後1個月，王姓導師察覺孩子無精打采，詢問後才知寬寬的父親住院，他和讀國中的哥哥早晚餐都沒著落，一整天只在學校吃午餐。

導師和其他老師輪流買早餐給寬寬， 再讓他帶學校午餐回家當午餐，解決眼前三餐問題。當時建德國小家長會長李卓彥得知情況後，又洽商在學校附近開自助餐店、賣魷魚羹、賣麵友人，讓寬寬隨時可去用餐，他會每月結帳。

李卓彥說，寬寬是貼心孩子，寬爸每周要去基隆長庚醫院洗腎3次，寬寬常陪伴攙扶。得知有3家店可以去吃飯，還問他能不能領兩份，因為哥哥也沒得吃，他告訴寬寬，全家人都可以去吃，讓他安心。

解決了吃飯問題，李卓彥身兼建德國小籃球隊教練，他鼓勵寬寬加入球隊，希望他能練球交朋友，去年參加基隆中小學聯賽期間，寬爸已病逝，寬寬把爸爸的衣服披在椅背，並放上照片，讓爸爸在場邊看他打球，讓不少人看了揪心。

新北市幸福保衛站政策自2013年啟動，與逾2000家四大超商合作，並陸續加入八方雲集、梁社漢排骨、鬍鬚張等餐飲店，2024年1月更串連宜蘭縣、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣，讓北台8縣市區域內18歲以下180萬急難學童，獲得免費取餐並接受後續關懷。

新北教育局統計，截至去年11月底，幸福保衛站累計有9萬5687人次受惠，領取餐點學童每年微幅成長7至12％，疫情期間人數暴增，2021年累計4.4萬人次取用，較2020年成長3成5，疫後景氣也反映在2023年數據，人數飆升達9.2萬人次，較2022年成長4成6。

新北高風險家庭管理中心說，幸福保衛站原則是「救急不救窮」，現已邁入第12年，使用學童逐年攀升，在疫情期間家長驟然失業，孩子無法溫飽下，人數直線上升。暑假也是取用高峰，7、8月比學期內每月多70至100人。

取用年齡以國小、國中學童為主，有8成在超商領取餐食。新北高風險家庭管理中心指出，結合超商員工訓練，取用餐以孩子溫飽為主，不能拿含糖飲料、甜點、餅乾類食品。

台北市教育局表示，去年加入幸福保衛站後，截止11月29日，共計309人次使用，多為臨時性突發狀況，少數原為低收入戶，後續由學校接手關懷。

基隆市加入北台8縣市幸福保衛站計畫以來，統計到去年11月底共計39人次取餐。在加入計畫前，基市府在寒暑假已補助經濟弱勢學生午餐費用，原本國小補助32元、國中35元，2021年起因應物價上漲，均調升至60元，研議今年起調升至100元。

新北市幸福保衛站從2013年啟動，與逾2000家四大超商合作，並陸續加入八方雲集、梁社漢排骨、鬍鬚張等餐飲店。本報資料照片
新北市幸福保衛站從2013年啟動，與逾2000家四大超商合作，並陸續加入八方雲集、梁社漢排骨、鬍鬚張等餐飲店。本報資料照片
男童「寬寬」在爸爸病逝後，帶著爸爸的衣服和照片到籃球場，象徵父親來看他比賽。圖／李卓彥提供
男童「寬寬」在爸爸病逝後，帶著爸爸的衣服和照片到籃球場，象徵父親來看他比賽。圖／李卓彥提供

基隆 爸爸

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