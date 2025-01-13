弱弱相依的健康挑戰 單親媽偕2子住雅房 爺精打細算買菜顧孫

台中42歲張姓單親媽媽張青惠帶2個兒子租屋在大肚區雅房，一家三口蝸居在不到10坪大空間，張4年前左腳開刀後不良於行，鮮少下樓，生活空間小、餐食不均衡，她和2個兒子體重都破70公斤，身材偏胖，「又窮又胖」成為許多經濟弱勢家庭的無奈。

張姓少婦說，她父母、祖父母都是糖尿病患，家族三代飽受糖尿病之苦，母親截肢，她持續有服藥控制，擔心2個兒子也罹患糖尿病，有注意孩子餐食，因為日常外出採買不是很方便，加上為了省錢，最常吃的食物是善心人士捐贈的麵條、料理包、泡麵等，蔬菜、海鮮、肉類偶爾加菜才有。

張婦的丈夫10年前罹癌過世，當時小兒子僅6個月大，獨自拉拔2個孩子長大，目前長子讀國一、小兒子讀小四，一家三口相依為命生活。

張婦原是物流業理貨員，4年前左腳靜脈曲張手術，術後引發蜂窩性組織炎等一連串考驗，再經歷一次手術後成了長短腳，行動一拐一拐，連要步下3樓樓梯都難，一家三口靠低收入戶津貼等社福資源度日，每月扣除房租7500元等開支，手頭餘裕有限，能省則省。

「我也想讓孩子吃營養均衡一點，但出門困難，加上經濟能力有限，只能有什麼吃什麼，」張婦娓娓道出內心憂慮及弱勢家庭苦衷，她說，有時孩子會吵著想吃零食，她提醒孩子「不要亂花錢」，也是怕孩子滿足口腹之欲，卻吃出肥胖身材或傷害健康。

晚間7時許，來到新北板橋後埔一帶，家家戶戶正享用晚餐，一道豆芽菜、一盤煎蛋，加上熱騰騰蔬菜湯，這是65歲林姓男子與孫子小威的晚餐，菜色家常，卻加了許多爺爺對孫子的愛。用餐過程，爺爺頻幫孫子夾菜，蔬菜湯裡敖雞頭、雞屁股，林男說，雖然食材普通，自己煮還是比外食營養均衡。

林男單親拉拔2個兒子成長，8年前，2子相繼離世，小威母親也在4年前往生，祖孫相依為命。林男洗腎8年，每周洗腎3天，他生性樂觀不怨天尤人，他認為，身教、言教很重要，他若悶悶不樂，孫子也不會快樂。

祖孫租屋在板橋一處老房子1樓，房租7000元，同睡一張床，屋裡沒書桌，吃飯、寫作業在餐桌解決。經濟條件有限，林男很重視孫子營養，洗腎後仍打起精神煮晚餐，常做煎蛋為孫子補充蛋白質，為節省菜錢，常在市場收攤前撿便宜，考量豬肉、雞肉太貴，常買2尾大吳郭魚分8餐食用。夏天揮汗做菜，客廳沒有冷氣，祖孫邊吃飯邊擦汗，小威說，爺爺大火快炒的豆芽菜是鐵板燒等級料理，煎蛋也吃不膩。