通膨海嘯把弱勢推向更邊緣 家扶出現50年首度認養缺口

物價飛漲使得養家壓力沉重，弱勢家庭格外有感。家扶基金會長期推國內認養制度，每童每月1000元認養費，長年認養情況踴躍且穩定，直到去年中發生變化，受通膨影響，受助童須增加認養份數才能維持需求，一度出現認養人招募不足，這是認養計畫運作50年首度出現認養人缺口，讓家扶基金會相當焦急，所幸幾個月後回穩。

家扶基金會長期推動國內認養制度，全國有10萬8千多名認養人提供14萬3千多份認養金給4萬4千名兒童。每一名扶助童依社工評估，可有1至多名認養人。

住新北三重高三生小偉，祖父母、父母相繼離世，最親家人是住附近的叔叔、姑姑，他平時一人自立生活，考量物價上升，家扶中心給小偉的認養金份數從3份增為5份。

近年因少子化認養童總數逐年下降，卻因為通膨，原有資源不敷使用，一度面臨短缺上千名認養人困境，各中心透過募款應急，基金會也緊急招募3千名認養人。

新北家扶中心主任林夢萍說，受助家庭需求增加，但社福機構也面臨挹注縮減壓力，以新北家扶為例，近2年每月小額捐款人下降約11%，小額捐款者幾乎都是受薪階級，通膨、高物價讓人感受生活壓力，做公益也縮水。

林夢萍說，家扶基金會2024年底對扶助的弱勢兒少家庭做問卷調查，蒐集具中低收社福身分家庭主要照顧者（家長）意見，發現有26.9%家長擔心每月伙食費不夠用，有26.4%需要節省餐食費，採取三餐變二餐等方式，以減少家庭財務支出；有30.6%家庭覺得孩子餐食營養很少獲得滿足。家庭財務困境方面，59%家庭認為負擔孩子教育費常有困境，有54%家庭表示負擔伙食費上有困難。

看似豐衣足食的台灣角落，有一群弱勢家庭長期處在不知下一餐在哪窘境。兒盟發言人李宏文指出，常有人問「台灣還有孩子會餓肚子嗎？」兒盟2018年調查發現近6成弱勢家庭餐食來源不穩定，2022年兒盟再度調查照顧及服務的逆境家庭，得知有逾3成5（35.7%）孩子面臨飲食不穩定或營養不均問題，近2年雖沒再做同一主題調查，但經歷疫情、通貨膨脹、物價高漲等考驗，經濟弱勢家庭飲食不穩定或營養不均困境恐更加嚴峻。

林夢萍在家扶體系30年，她觀察，貧窮孩子患肥胖症比率上升，營養不均比營養不足更棘手，這些家庭為快速充饑，常煮麵打發一餐，生活環境也會影響烹煮、健康等，許多人住套房、雅房，缺乏廚房或冰箱，做菜不便。有些家長從家扶領了認養費後，馬上帶孩子去吃一頓豐盛大餐，存在補償心理，社工家訪過程，會留意孩子體格發展是否過瘦、過胖，將觀察放入訪視紀錄。

林夢萍直言，物價攀升讓經濟弱勢家庭格外有感，對多數貧困家庭而言，吃得飽比吃得好重要，營養不見得是這些家庭最看重的，各地家扶中心除持續媒合社會資源，也透過採買訓練、生活觀念溝通等課程，引導受助家庭在有限資源中，買得巧、吃得均衡，避免健康陷入弱弱循環困境。

為改變這些家庭飲食習慣，2024歲末家扶中心送弱勢家庭禮物是快煮爐，可同時煮飯、蒸菜，希望新的一年能吃得更均衡。