凍僵了！全台最低溫在竹苗這兩區 清晨測到1.6度
強烈冷氣團來臨，全國平地最低溫是苗栗縣的大河派出所測站1.6度，其次是新竹縣峨眉國中測站2.7度，竹苗區空曠區溫度低，全台各地也是有感降溫，中央氣象署今早發布低溫特報，提醒民眾加強保暖。
根據氣象署觀測資料，全國平地最低溫是在清晨，5點40分測得苗栗縣大河1.6度，其次，5點50分是新竹縣峨眉2.3度，深夜12點35分新北市石碇區國道3號南向6.4K是4.2度。其他縣市皆在5度以上。
根據中央氣象局資料顯示，新竹縣除了峨眉2.7度，清晨3點50分在寶山鄉新湖路也測到3.4度。
氣象局指出，全台低溫區域（橙色燈號、非常寒冷)，包含新北市、基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。
氣象局表示，應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
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