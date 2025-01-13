全台繼續凍番薯！20縣市低溫特報 10縣市恐6度以下

這波真的冷！中央氣象署清晨針對全台20縣市發布低溫特報，其中10縣市到上午恐6度以下，呼籲民眾注意。

氣象署指出，今(13日)清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(13日)晨至上午基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台南市局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市有6度以下氣溫發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：台北市、桃園市、新竹市、臺中市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。