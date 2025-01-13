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入冬最低溫！苗栗、新竹今晨2度 吳德榮：白天起回暖

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強輻射冷卻帶來今(13日)晨「極端低溫」，苗栗2.1度新竹2.5度，創入冬以來最低溫紀錄。聯合報系資料照
強輻射冷卻帶來今(13日)晨「極端低溫」，苗栗2.1度新竹2.5度，創入冬以來最低溫紀錄。聯合報系資料照

真的冷！今晨新竹及苗栗只有及2.5度及2.1度，創下入冬最低溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，由於晴空，「強輻射冷卻」帶來今(13日)晨「極端低溫」，也創入冬以來最低溫紀錄。截至6時12分本島各縣市平地最低氣溫依序為：苗栗(三灣鄉)2.1度，新竹(峨眉鄉)2.5度，新北(石碇區)4.2度，基隆(七堵區)5.2度；台北市(南港區)亦降至7.4度。各地區的平地最低氣溫約在4至8度。

吳德榮指出，今、明(13、14日)兩天各地晴朗無雲，冷空氣逐日減弱，白天明顯回暖，早晚氣溫仍偏低，應注意穿著調適。

今日各地區氣溫為：北部4至21度、中部5至23度、南部6至24度及東部8至22度。

最新歐洲模式模擬，吳德榮說，周三(15日)另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北部、東半部有局部短暫雨，同時南方亦有水氣移入，山區有局部短暫雨的機率，高山有飄雪機率；北台氣溫驟降、愈晚愈濕冷。周四(16日)至周五(17日)晨、強冷空氣籠罩，氣溫降至最低；周五白天起至下周(19)日，冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，早晚氣溫仍偏低。周四白天起漸轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模擬下波強度比剛過這波稍弱，以「大陸冷氣團」的機率為最高，是否會因夜間「輻射冷卻」而升級？需密切觀察。屆時部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，應注意氣象署的「低溫特報」，持續注意保暖。

吳德榮 氣溫

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